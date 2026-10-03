Großübung im Gasteinertal für die Einsatzkräfte

An der Schlossalm in Bad Hofgastein wird heute der Ernstfall geprobt. Um 15 Uhr werden die Einsatzkräfte im Gasteinertal alarmiert. Rund 230 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren, der Bergrettung und der Wasserrettung nehmen an der Großübung teil. Dazu kommen die Alpinpolizei, die örtlichen Polizeiinspektionen, die Flugpolizei mit einem Hubschrauber sowie die Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau. Beteiligt sind auch die Gasteiner Bergbahnen und das Elektrizitätswerk in Bad Hofgastein.