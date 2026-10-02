Irres Spitzenspiel bringt keinen Sieger hervor

Bei Henndorf gegen Neumarkt waren es sogar acht – 4:4! „Eine geile Partie von beiden Mannschaften“, befand Neumarkt-Coach Stanislav Stevic. Das Match ging hin und her und als es nach einem Sieg für den Tabellenvorletzten aussah, schlug Omer Memic nach einem langen Ball, den Neumarkt nicht klären konnte, nochmal zu. „Wir befinden uns in einer Lage, in der wir punkten müssen“, kann Stevic mit dem Remis leben. Indes schlug Berndorf Siezenheim mit 3:1.