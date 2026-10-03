Einigkeit bei neuem Projekt aber Zwist um Anträge

Das Logistikzentrum im Süden Villachs ist vom Tisch: Bürgermeister Günther Albel hat dem Gemeinderat ein neues Projekt präsentiert. Ein Datacenter und ein Gewächshaus für den regionalen Gemüseanbau sollen kommen. Projektwerber ist die Zech Group. Sie ist das Mutterunternehmen der DHL, die ursprünglich das Logistikzentrum in Federaun umsetzen wollte.