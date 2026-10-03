Johann Rießners Heimweh im fernen „Malerika“

Der Schlossermeister Johann Rießner aus Pamhagen wanderte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in die USA aus. In Gedichten, die erst Jahrzehnte nach seinem Tod wiederentdeckt wurden, blieb er seiner alten Heimat aber stets verbunden.
Der Hauptgrund für die Massenauswanderung war in der ungünstigen ökonomischen Situation im Raum des heutigen Burgenlandes zu suchen. Hohe Geburtenraten und deutlich gesunkene Sterberaten führten zu einer massiven Übervölkerung, die wegen der fehlenden Industrie im Land selbst nicht aufgefangen werden konnte. Zudem war die Agrarstruktur denkbar ungünstig und die Landnot der Klein- und Zwergbetriebe groß. Die Auswanderung war unter den gegebenen volkswirtschaftlichen Bedingungen eine Notwendigkeit, denn sie reduzierte den Überschuss an Arbeitskräften.
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