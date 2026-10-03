Dieser Klub steigt aus der Tennis-Bundesliga aus

„Wir werden den Bundesligaspielbetrieb ab der kommenden Saison vorerst nicht mehr fortführen“, ließ der TC Hard vor wenigen Tagen in den sozialen Medien eine „Bombe“ platzen! „Wir haben uns vor dieser Entscheidung sehr lang und intensiv mit dem Thema im Vorstand beschäftigt“, erklärt Obmann Benjamin Huber, der das Amt im März übernommen hatte.