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Dieser Klub steigt aus der Tennis-Bundesliga aus

Tennis
03.10.2026 18:35
Sportlich hätte man in diesem Sommer den Klassenerhalt geschafft.
Sportlich hätte man in diesem Sommer den Klassenerhalt geschafft.(Bild: Peter Weihs)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Paukenschlag im heimischen Tennis! Nachdem man im vergangenen Sommer den sportlichen Klassenerhalt in der 1. Bundesliga geschafft hatte und damit die Premierensaison in der höchsten heimischen Spielklasse gekrönt hatte, endet nun die Erfolgsgeschichte des TC Hard! Die Vorarlberger ziehen sich freiwillig aus der Bundesliga zurück. Die „Krone“ weiß weshalb.

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„Wir werden den Bundesligaspielbetrieb ab der kommenden Saison vorerst nicht mehr fortführen“, ließ der TC Hard vor wenigen Tagen in den sozialen Medien eine „Bombe“ platzen! „Wir haben uns vor dieser Entscheidung sehr lang und intensiv mit dem Thema im Vorstand beschäftigt“, erklärt Obmann Benjamin Huber, der das Amt im März übernommen hatte.

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