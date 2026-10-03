Dackel wackeln gemeinsam durch Salzburg

Sie haben kurze Beine, einen langen Körper und oft einen ziemlich sturen Kopf: Die Rede ist vom Dackel! Bei Salzburgs Premieren-Dackelparade drehte sich am Samstag alles um die kleinen Hunde mit dem großen Charakter. Erstmals kamen Frauchen und Herrchen in der Stadt Salzburg zusammen, um ihre Lieblinge zu präsentieren, Erfahrungen auszutauschen und die Leidenschaft zu dieser besonderen Hunderasse zu feiern.