Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hundeparade

Dackel wackeln gemeinsam durch Salzburg

Salzburg
03.10.2026 19:00
Wie zahlreiche andere Dackelbesitzer präsentierten Celina und Tochter Perla (6) ihre herzige ...
Wie zahlreiche andere Dackelbesitzer präsentierten Celina und Tochter Perla (6) ihre herzige „Brezerl“ voller Freude und Stolz.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Sebastian Siller
Von Sebastian Siller

Bei der ersten Salzburger Dackelparade trafen sich zahlreiche Besitzer mit ihren Vierbeinern zum gemeinsamen Spaziergang. Der Zuspruch war gewaltig: Mehr als 150 Hunde waren mit dabei! Die „Krone“ ließ sich das Spektakel nicht entgehen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sie haben kurze Beine, einen langen Körper und oft einen ziemlich sturen Kopf: Die Rede ist vom Dackel! Bei Salzburgs Premieren-Dackelparade drehte sich am Samstag alles um die kleinen Hunde mit dem großen Charakter. Erstmals kamen Frauchen und Herrchen in der Stadt Salzburg zusammen, um ihre Lieblinge zu präsentieren, Erfahrungen auszutauschen und die Leidenschaft zu dieser besonderen Hunderasse zu feiern.

„Puzzle“ kam sogar im Hot Dog-Kostüm.
„Puzzle“ kam sogar im Hot Dog-Kostüm.(Bild: Markus Tschepp)

Ins Leben gerufen hat die Veranstaltung Natascha Niebauer, gemeinsam mit ihrer Dackeldame „Daphney“. Als Vorbild dienten ihr die so genannten „Wiener Walks“ aus Großstädten wie etwa Paris oder London.

Zitat Icon

Mit dem Zuspruch haben „Daphney“ und ich nicht gerechnet. Kurz vor Start waren es rund 90 Anmeldungen. Dann sind es doch so viele Dackel geworden.

Natascha Niebauer, Veranstalterin

Bild: Markus Tschepp

Die Dackelparade wurde zum vollen Erfolg

“Gezüchtet wurde die Hunderasse eigentlich für die Jagd. Sie sind manchmal eigensinnig, aber gleichzeitig unglaublich verschmust und anhänglich“, schwärmt die Veranstalterin über ihre klare Lieblingshunderasse.

Besitzerin Reija kam mit ihren Rauhaardackel „Lord“
Besitzerin Reija kam mit ihren Rauhaardackel „Lord“(Bild: Markus Tschepp)

Die erste Ausgabe der Dackelparade entwickelte sich auch gleich zum vollen Erfolg: Waren kurz vor Start noch knapp 90 Dackel angemeldet, kamen schlussendlich weit über 150 Hunde samt Herrchen und Frauchen. Obendrein interessierten sich auch noch zahlreiche Schaulustige für die Hunderunde. „Mit so vielen Zuspruch habe ich nicht gerechnet“, so Niebauer.

Hunde und Besitzer sowie viele Schaulustige waren mit dabei
Hunde und Besitzer sowie viele Schaulustige waren mit dabei(Bild: Markus Tschepp)

Das sagen die Dackelbesitzer zur Parade

Mit von der Partie war auch Rüde „Anton“ aus Linz. „Wir haben über Social Media davon erfahren und waren begeistert“, sagt Frauchen Julia. An allen Ecken hört man glückliche Hundebesitzer. „So viele Wauwaus habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen“ , erzählten Dackelliebhaber der „Krone“.

Der 92-jährige Johann war auch mit dabei und ließ sich die Premiere nicht entgehen – natürlich ...
Der 92-jährige Johann war auch mit dabei und ließ sich die Premiere nicht entgehen – natürlich nicht ohne seinen Otto und Familienmitglied Philipp.(Bild: Markus Tschepp)

Mit Sicherheit der älteste Hundehalter beim ausgedehnten Spaziergang war Johann (92), der gemeinsam mit seinen Rauhaardackel Otto kam. Auch der rüstige Hundefan machte den Spaziergang mit: „Ich hoffe, das geht sich aus.“

Lesen Sie auch:
Isabella Strutz aus Salzburg ist mit Spürhündin „Crazy“ bei der Weltmeisterschaft in Rumänien im ...
Na wuff!
Salzburgerin tritt bei der Hundeführer-WM an
01.10.2026
Im Messezentrum
3704 Hunde wollen zu den Schönsten gehören
30.08.2026

Vom Unipark im Nonntal wackelten Vierbeiner und Menschen zur Hellbrunner Hundewiese. Für Organistorin Niebauer ist schon jetzt klar. Es soll nicht bei einer Parade bleiben: „Es wird ein nächstes Mal geben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
03.10.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
147.469 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
104.660 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
86.892 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1342 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
1109 mal kommentiert
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
1003 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf