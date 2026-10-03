„Mehr Schmerzen gehen für einen Sportler nicht!“

„Mir war es sehr wichtig, mit nach Chile zu fliegen, erste Spuren im Schnee zu ziehen. Ich habe die Trainingswochen genutzt, da waren gute Dinge dabei, es hat sich sofort gut angefühlt“, schwärmt das steirische Ski-Ass Stefan Eichberger über den Übersee-Trip. „Da ging es um langsames Rantasten, wir wollten weit weg davon sein, ans Limit zu gehen. Denn es war das neunte Monat, eine kritische Phase – da stellt sich das Kreuzband etwas um.“