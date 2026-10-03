Nur drei Ausfälle bei Sirenenprobe in Salzburg

In ganz Österreich fand Samstagmittag der alljährliche Zivilschutz-Probealarm statt. In Stadt und Land Salzburg wurden 521Sirenen ausgelöst. Die Bilanz fällt positiv aus: Nur drei Anlagen funktionierten nicht.
Das große Geheule der Sirenen blieb am Samstag auch in Salzburg von niemandem unbemerkt. 521 Sirenen, die neben Handys immer noch ein wichtiger Teil des Warnsystems sind, gingen im Rahmen des Zivilschutz-Probealarms zwischen 12 und 12.45 Uhr an. Und es funktionierten exakt 99,4 Prozent der Anlagen. Drei gingen nicht an.
Neben der eigentlichen Sirenenprobe waren verschiedene Abfolgen zu hören: Ein Dauerton für drei Minuten steht für Warnung, ein auf- und abschwellender Heulton für Alarm und schließlich folgt die Entwarnung als gleichbleibender Dauerton für eine Minute.
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