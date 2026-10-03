Nur drei Ausfälle bei Sirenenprobe in Salzburg

Das große Geheule der Sirenen blieb am Samstag auch in Salzburg von niemandem unbemerkt. 521 Sirenen, die neben Handys immer noch ein wichtiger Teil des Warnsystems sind, gingen im Rahmen des Zivilschutz-Probealarms zwischen 12 und 12.45 Uhr an. Und es funktionierten exakt 99,4 Prozent der Anlagen. Drei gingen nicht an.