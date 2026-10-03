Aus alter Kläranlage wird ein moderner Bauhof

Die Gemeinde Kleinarl investiert 1,5 Millionen Euro in einen neuen Bauhof, der kurz vor der Fertigstellung steht. Doch in der kleinen Pongauer Gemeinde ist schon das nächste Projekt in Sicht: Leistbarer Wohnraum für die Menschen vor Ort soll geschaffen werden.
In Kleinarl steht eines der größten Gemeindeprojekte der vergangenen Zeit vor dem Abschluss. Auf dem ehemaligen Kläranlagen-Gelände wurde der neue Bauhof errichtet. Gesamtkosten dafür: rund 1,5 Millionen Euro. Die Bauarbeiten starteten Mitte April, nun ist das Projekt in seinen finalen Zügen.
Bürgermeister Wolfgang Viehhauser (ÖVP) zieht positive Bilanz: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Projekt — eine richtig tolle Geschichte. Auch weil es gelungen ist, den veranschlagten Kostenrahmen einzuhalten.“ Mitte Oktober ist ein Tag der offenen Tür geplant, um den neu errichteten Bauhof der breiten Öffentlichkeit zu zeigen.
Das nächste Projekt in der Pongauer Gemeinde steht auch schon in den Startlöchern: Es wird neuer leistbarer Wohnraum geschaffen, für die Menschen vor Ort. „Bei den geförderten Mietkaufwohnungen werden gezielt Personen aus Kleinarl berücksichtigt“, so Viehhauser. Voraussichtlicher Baubeginn: Sommer 2027.
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