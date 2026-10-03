Aus alter Kläranlage wird ein moderner Bauhof

In Kleinarl steht eines der größten Gemeindeprojekte der vergangenen Zeit vor dem Abschluss. Auf dem ehemaligen Kläranlagen-Gelände wurde der neue Bauhof errichtet. Gesamtkosten dafür: rund 1,5 Millionen Euro. Die Bauarbeiten starteten Mitte April, nun ist das Projekt in seinen finalen Zügen.