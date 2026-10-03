Zwei Drogenlenker auf Autobahn gestoppt

Der Salzburger Polizei gingen Freitagabend erneut Drogenlenker ins Netz: Auf der Tauernautobahn stoppten die Beamten einen Flachgauer, der nicht einmal einen Führerschein besaß. Auf der A1 saß ebenso ein Lenker unter Rauschgifteinfluss am Steuer.
Der 25-jährige Flachgauer fiel auf Höhe Glanegg wegen seiner auffälligen Fahrweise auf. Die Polizei stoppte ihn. Ein Drogentest verlief positiv. Seinen Führerschein musste der Mann nicht abgegeben, weil er gar keinen besaß. Eine Anzeige folgt.
Ebenso auffällig war ein 61-jähriger Innsbrucker auf der Westautobahn bei Eugendorf unterwegs. Auch sein Drogentest war positiv. Er musste seinen Schein an Ort und Stelle abgeben und wird angezeigt.
Weiters wurde am Freitag in Saalfelden ein Temposünder am Steuer ertappt: Ein Rumäne (24) war in einer 50er-Zone mehr als doppelt so schnell unterwegs. Er wurde mit 112 km/h gemessen. Der Führerschein ist weg.
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