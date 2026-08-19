Gemeindewohnungen: „Einen Teil verklopfe ich…“

Ernst Nevrivy, wortgewaltiger SPÖ-Bezirksvorsteher von Wien-Donaustadt, konnte sich in der Runde mit dem damaligen Wiener Wirtschaftskammer-Boss Walter Ruck einen Teil-Verkauf von Wiener Gemeindewohnungen vorstellen. Auch ein ehemaliger Wiener Bürgermeister bekommt sein Fett ab. Krone + kennt die Details.
Es gibt Gespräche, die sind unterhaltsamer als so manches Kabarettprogramm. Etwa jener Dialog, der sich im November 2025 zwischen dem damaligen schwarzen Wiener Wirtschaftskammer -Boss Walter Ruck und Ernst Nevrivy, dem Bezirksvorsteher von Wien-Donaustadt, entspann. Nevrivy erklärte laut dem Protokoll eines mehrstündigen Gespräches, das der „Krone“ und „profil“ vorliegt, über seine SPÖ, die in der Stadt Wien seit Jahrzehnten regiert: „Wirtschaften können wir nicht.“
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