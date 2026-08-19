Gemeindewohnungen: „Einen Teil verklopfe ich…“

Es gibt Gespräche, die sind unterhaltsamer als so manches Kabarettprogramm. Etwa jener Dialog, der sich im November 2025 zwischen dem damaligen schwarzen Wiener Wirtschaftskammer -Boss Walter Ruck und Ernst Nevrivy, dem Bezirksvorsteher von Wien-Donaustadt, entspann. Nevrivy erklärte laut dem Protokoll eines mehrstündigen Gespräches, das der „Krone“ und „profil“ vorliegt, über seine SPÖ, die in der Stadt Wien seit Jahrzehnten regiert: „Wirtschaften können wir nicht.“