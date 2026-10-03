Traumvilla von Taylor Swift steht zum Verkauf

Separates Gästehaus

Das Haupthaus selbst ist mit drei Schlafzimmern sowie dreieinhalb Bädern ausgestattet und wurde seit dem Besitzerwechsel umfassend renoviert. Hier finden sich unter anderem eine luxuriöse Hauptsuite mit je zwei Ankleiden und Bädern, ein großes Wohnzimmer mit Kamin, ein Barbereich, ein Esszimmer und ein Büro mit Blick auf die Gärten. Die Küche verfügt über einen Frühstücksbereich, der einem Atrium ähnelt. Daneben gibt es auf dem Anwesen ein separates Gästehaus, das mit eigenem Schlaf- und Badezimmer, Wohnzimmer und Küche ausgestattet ist.