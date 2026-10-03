Traumvilla von Taylor Swift steht zum Verkauf

Die Traumvilla von US-Pop-Ikone Taylor Swift (36) steht zum Verkauf. Die künftigen Besitzer des Anwesens nahe Beverly Hills dürfen sich auf viel Luxus freuen. Allerding müssen sie dafür ziemlich tief in die Tasche greifen ...
Auf dem Anwesen soll Swift damals ihr Album „1989“ geschrieben haben, berichtet die „Page Six“. Die im Jahr 2014 erschienene Platte enthält unter anderem Hits wie „Shake It Off“ und „Bad Blood“.
Swift holte sich bei MTV VMAs Top-Preise ab
Taylor Swift, die bei den MTV VMAs einen Abend der Rekorde erlebte, habe demnach im Jahr 2011 das Pillsbury Estate erworben und es 2018 an den Designer Nicolas Bijan sowie dessen Ehefrau Roxy, eine Innenarchitektin, verkauft, ohne dass es auf dem Immobilienmarkt landete.
Kaufpreis rund sieben Millionen Euro
Dort ist das Anwesen jetzt allerdings zu finden, gelistet beim Luxusmakler Sotheby’s International Realty. Der Kaufpreis beträgt rund acht Millionen US-Dollar (etwa sieben Millionen Euro). Das ehemalige Zuhause von Taylor Swift, die gerade vier neue Songs herausgebracht hat, wurde den Angaben nach im Jahr 1927 erbaut und befindet sich bei Beverly Hills. Die künftige Eigentümerin oder der neue Eigentümer wird sich dann in bester Gesellschaft befinden. Die Region um Beverly Hills gilt als Zuhause zahlreicher Hollywoodstars.
Instagram: Hier können Sie die Traumvilla von Taylor Swift bewundern
Das Pillsbury Estate umfasst ein Areal von rund 6000 Quadratmetern und wird als verstecktes Anwesen, umgeben von gepflegten Gärten, beschrieben. In den vergangenen Jahrzehnten soll es mehrfach unter der „Hollywood-Elite“ die Hände gewechselt haben. Wer die bisherigen Eigentümer waren, wird allerdings nicht genannt.
Springbrunnen, Brücke und eigener Sportplatz
Hinter einem Eingangstor befindet sich laut der Beschreibung eine kleine Brücke, die zum Haus führt, vor dem Stellplätze für bis zu acht Autos liegen. Das Haupthaus ist umgeben von Rasenflächen, Gärten und Terrassen mit Springbrunnen, Feuerstellen und einem Grillbereich. Daneben findet sich ein Sportplatz.
Separates Gästehaus
Das Haupthaus selbst ist mit drei Schlafzimmern sowie dreieinhalb Bädern ausgestattet und wurde seit dem Besitzerwechsel umfassend renoviert. Hier finden sich unter anderem eine luxuriöse Hauptsuite mit je zwei Ankleiden und Bädern, ein großes Wohnzimmer mit Kamin, ein Barbereich, ein Esszimmer und ein Büro mit Blick auf die Gärten. Die Küche verfügt über einen Frühstücksbereich, der einem Atrium ähnelt. Daneben gibt es auf dem Anwesen ein separates Gästehaus, das mit eigenem Schlaf- und Badezimmer, Wohnzimmer und Küche ausgestattet ist.
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