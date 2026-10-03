Streit spitzt sich zu – SPÖ gehen Kandidaten aus

Ludwig: Wiener SPÖ mit „einheitlicher Linie“

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig bat am Samstag die Wiener Bezirksparteichefs und das Landespräsidium zu sich. „Das Ergebnis ist eine gemeinsame, klare Haltung der Wiener SPÖ. Diese gemeinsam festgelegte Linie werde ich morgen beim Treffen mit den anderen Landesparteivorsitzenden vertreten“, sagte er danach. Auf Namen wollte er sich nicht festlegen. Am Abend aber sickerte durch, dass die Wiener Genossen Ludwig eine Botschaft mitgegeben haben sollen: Andreas Babler darf es nicht bleiben, Gerhard Zeiler darf es nicht werden. Für den Rest hat er freie Hand. Ludwig und die Gewerkschaft sollen zuerst Marterbauer und als Zweitvariante Bures favorisieren.