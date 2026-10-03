Siebenter Platz für Stigger beim Weltcup-Finale

Short-Track-Weltmeisterin Laura Stigger ist beim Mountainbike-Weltcupfinale in Lake Placid im Cross-Country-Rennen Siebente geworden. Den Sieg am Samstag sicherte sich ihre Schweizer Teamkollegin und Weltmeisterin Sina Frei. Die Weltcupgesamtwertung ging an die Schwedin Jenny Rissveds. Die 26-jährige Stigger, die in Nove Mesto gewonnen und auch in La Thuile als Dritte einen Podestplatz geschafft hatte, landete im Endklassement auf Rang fünf.
Für die Tirolerin war der Bewerb in den USA nach sechs Jahren der letzte Weltcupauftritt im Toprennstall Specialized Factory Racing. Mona Mitterwallner kam beim Finale auf Platz 22, ihre Mondraker-Teamkollegin Tamara Wiedmann wurde 24. Die frühere Siegfahrerin Mitterwallner hat heuer keinen Podestplatz geschafft, holte aber Bronze bei der Marathon-WM.
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