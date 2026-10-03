Siebenter Platz für Stigger beim Weltcup-Finale

Short-Track-Weltmeisterin Laura Stigger ist beim Mountainbike-Weltcupfinale in Lake Placid im Cross-Country-Rennen Siebente geworden. Den Sieg am Samstag sicherte sich ihre Schweizer Teamkollegin und Weltmeisterin Sina Frei. Die Weltcupgesamtwertung ging an die Schwedin Jenny Rissveds. Die 26-jährige Stigger, die in Nove Mesto gewonnen und auch in La Thuile als Dritte einen Podestplatz geschafft hatte, landete im Endklassement auf Rang fünf.