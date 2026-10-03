Causa Pike: Gefängnisdirektor legt Amt nieder

Eine vom Staat in Tennessee veranlasste unabhängige Untersuchung kam bereits 2022 zu dem Ergebnis, dass die damals eingesetzte, mit Hinrichtungen betraute Person keine formale medizinische Ausbildung hatte und ihre Aufgabe vor allem während der Arbeit gelernt hatte. Auch die Ausbildung des Teams für die intravenösen Zugänge steht in der Kritik. Seit 2025 wird bei monatlichen Probehinrichtungen kein intravenöser Zugang mehr gelegt, vorgesehen ist aber weiterhin eine jährliche externe Schulung.