Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kantersieg!

Einstand nach Maß für Grödigs Neo-Cheftrainer

Salzburg: Sport-Nachrichten
03.10.2026 21:44
Feierte beim Einstand einen Kantersieg: Grödigs Hannes Schützinger.
Feierte beim Einstand einen Kantersieg: Grödigs Hannes Schützinger.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Porträt von Manuel Grill
Von Mathias Funk und Manuel Grill

Was für ein Traumdebüt für Grödigs neuen Cheftrainer Hannes Schützinger. In der Regionalliga Nord feierte der 42-Jährige im ersten Pflichtspiel mit den Flachgauern einen 5:0-Erfolg. Auch Kuchl jubelte. Während Leader Grünau in einer irren Schlussphase nur einen Punkt holte, ging Kellerkind Hallein einmal mehr leer aus. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Einen Einstand nach Maß feierte am Samstag Hannes Schützinger. Der neue Cheftrainer der von Regionalligist Grödig folgte zu Beginn der Woche auf Meistertrainer Arsim Deliu und jubelte bei seinem Trainerdebüt am Untersberg über einen ungefährdeten 5:0-Heimsieg gegen Dietach. Schon zur Pause führte der Ex-Bundesligist mit 4:0. Sebastian Hölzl, Orlando-Rahim Azzef, Nemanja Zikic und Alexander Schwaighofer sorgten schon der der Pause für eine klare Angelegenheit.

„Es hat einfach alles funktioniert“, meinte Torschütze Azzef. Für das Schlusswort sorgte nach Seitenwechsel erneut Alexander Schwaighofer, der mit seinem Treffer zum 5:0 den Endstand markierte. „Man kann es sich nur so wünschen“, sagte Schützinger nach der Partie der „Krone“. „Es war eine super Intensität und ein richtig cooler Start in Grödig“, strahlte der 42-Jährige. 

Zitat Icon

Es ist schon sehr bitter. Wir waren über 80 Minuten die bessere Mannschaft, haben dann aber nicht konsequent verteidigt, definitiv zwei verlorene Punkte.

Bernhard HUBER-RIEDER, Cheftrainer Wals-Grünau

Zum Strahlen war Grünau-Coach Bernhard Huber-Rieder indes nicht zu Mute. Seine Truppe gab in den Schlussminuten gegen die Ried Amateure noch eine 2:0-Führung aus der Hand und kassierte mit der letzten Aktion nach einer Ecke noch das 2:2. „Es ist schon sehr bitter. Wir waren über 80 Minuten die bessere Mannschaft, haben dann aber nicht konsequent verteidigt, definitiv zwei verlorene Punkte“, seufzte der Übungsleiter.

Lesen Sie auch:
Die Fans von Großarl sorgten für eine super Stimmung im Derby.
FAN.AT SPIEL DER RUNDE
Derbysieg! „Die Nummer eins im Tal sind wir“
03.10.2026

Kuchl nahm Schwung aus Cup mit
Nach dem Landescup-Erfolg gegen Grünau glänzte Kuchl auch in der Liga und siegte gegen Bad Schallerbach mit 3:2. Hallein unterlag dafür bei Wallern 1:3.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
03.10.2026 21:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
149.889 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
105.117 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
88.804 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1389 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
1113 mal kommentiert
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Innenpolitik
868.000 Dosen fehlen: Triage bei Grippe-Impfung!
780 mal kommentiert
Tausende bereits ausgemachte Impf-Termine dürften verschoben werden müssen.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Volleyball-Derby
Oberndorf gelingt „Statement an die Stadt!“
Kantersieg!
Einstand nach Maß für Grödigs Neo-Cheftrainer
In T4-Autoklasse
Matthias Walkner triumphiert bei Marokko-Rallye
FAN.AT SPIEL DER RUNDE
Derbysieg! „Die Nummer eins im Tal sind wir“
Wichtige Punkte
Pertl holt bestes Ergebnis in ewiger Stadt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf