Einstand nach Maß für Grödigs Neo-Cheftrainer

Zum Strahlen war Grünau-Coach Bernhard Huber-Rieder indes nicht zu Mute. Seine Truppe gab in den Schlussminuten gegen die Ried Amateure noch eine 2:0-Führung aus der Hand und kassierte mit der letzten Aktion nach einer Ecke noch das 2:2. „Es ist schon sehr bitter. Wir waren über 80 Minuten die bessere Mannschaft, haben dann aber nicht konsequent verteidigt, definitiv zwei verlorene Punkte“, seufzte der Übungsleiter.