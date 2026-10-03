Einstand nach Maß für Grödigs Neo-Cheftrainer

Was für ein Traumdebüt für Grödigs neuen Cheftrainer Hannes Schützinger. In der Regionalliga Nord feierte der 42-Jährige im ersten Pflichtspiel mit den Flachgauern einen 5:0-Erfolg. Auch Kuchl jubelte. Während Leader Grünau in einer irren Schlussphase nur einen Punkt holte, ging Kellerkind Hallein einmal mehr leer aus.
Einen Einstand nach Maß feierte am Samstag Hannes Schützinger. Der neue Cheftrainer der von Regionalligist Grödig folgte zu Beginn der Woche auf Meistertrainer Arsim Deliu und jubelte bei seinem Trainerdebüt am Untersberg über einen ungefährdeten 5:0-Heimsieg gegen Dietach. Schon zur Pause führte der Ex-Bundesligist mit 4:0. Sebastian Hölzl, Orlando-Rahim Azzef, Nemanja Zikic und Alexander Schwaighofer sorgten schon der der Pause für eine klare Angelegenheit.
„Es hat einfach alles funktioniert“, meinte Torschütze Azzef. Für das Schlusswort sorgte nach Seitenwechsel erneut Alexander Schwaighofer, der mit seinem Treffer zum 5:0 den Endstand markierte. „Man kann es sich nur so wünschen“, sagte Schützinger nach der Partie der „Krone“. „Es war eine super Intensität und ein richtig cooler Start in Grödig“, strahlte der 42-Jährige.
Es ist schon sehr bitter. Wir waren über 80 Minuten die bessere Mannschaft, haben dann aber nicht konsequent verteidigt, definitiv zwei verlorene Punkte.
Bernhard HUBER-RIEDER, Cheftrainer Wals-Grünau
Zum Strahlen war Grünau-Coach Bernhard Huber-Rieder indes nicht zu Mute. Seine Truppe gab in den Schlussminuten gegen die Ried Amateure noch eine 2:0-Führung aus der Hand und kassierte mit der letzten Aktion nach einer Ecke noch das 2:2. „Es ist schon sehr bitter. Wir waren über 80 Minuten die bessere Mannschaft, haben dann aber nicht konsequent verteidigt, definitiv zwei verlorene Punkte“, seufzte der Übungsleiter.
Kuchl nahm Schwung aus Cup mit
Nach dem Landescup-Erfolg gegen Grünau glänzte Kuchl auch in der Liga und siegte gegen Bad Schallerbach mit 3:2. Hallein unterlag dafür bei Wallern 1:3.
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