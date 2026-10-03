Neuer 99ers-Goalie stellte sich mit Shutout ein

Drei Tore in neun Minuten

Neuzugang Henri Kiviaho feierte dabei sein Debüt im Tor, hielt zum Einstand gleich 21 Schüsse und damit seinen Kasten sauber. Trotz der kurzen Nacht starteten die 99ers spritzig in die Partie: Nick Swaney, der sein Team am Vorabend noch in die Verlängerung gerettet hatte, brauchte nur 3:02 Minuten um erneut zu treffen. Nach Toren von Clay Hanus und Jakob Lippitsch stand es nach neun Minuten schon 3:0. Damit waren den Innsbrucker Haien auch bereits die Zähne gezogen.