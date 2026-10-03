Neuer 99ers-Goalie stellte sich mit Shutout ein

Die 99ers zogen den Innsbrucker Haien am Samstagabend die Zähne. Der erste Sieg nach zuletzt drei Niederlagen war enorm wichtig. Der neue Torhüter Henri Kiviaho stellte sich dem Grazer Publikum mit einer tadellosen Leistung vor.
Keine 20 Stunden nachdem die Black Wings den 99ers im Penaltyschießen in Linz den Garaus gemacht hatten, mussten die Grazer schon wieder aufs Eis. Im Liebenauer „Bunker“ gab es gegen Innsbruck aber einen klaren Heimsieg, setzte sich der Meister mit 3:0 durch.
Drei Tore in neun Minuten
Neuzugang Henri Kiviaho feierte dabei sein Debüt im Tor, hielt zum Einstand gleich 21 Schüsse und damit seinen Kasten sauber. Trotz der kurzen Nacht starteten die 99ers spritzig in die Partie: Nick Swaney, der sein Team am Vorabend noch in die Verlängerung gerettet hatte, brauchte nur 3:02 Minuten um erneut zu treffen. Nach Toren von Clay Hanus und Jakob Lippitsch stand es nach neun Minuten schon 3:0. Damit waren den Innsbrucker Haien auch bereits die Zähne gezogen.
„Heute marschieren wir richtig und machen super Druck“, freute sich Manuel Ganahl vor dem letzten Drittel. In dem sich die Hausherren die Butter nicht mehr vom Brot nehmen ließen und ihre Serie von zuletzt drei Niederlagen in Folge beendeten.
Zweiter Dreier im achten Match
Im achten Ligaspiel war es erst der zweite Sieg nach regulärer Spielzeit. Dienstag (20.20) geht es in der Champions League daheim gegen den finnischen Klub SaiPa.
Graz99ers – HC Innsbruck 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)
Torfolge: 1:0 (4.) Swaney, 2:0 (6.) Hanus, 3:0 (9.) Lippitsch.
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