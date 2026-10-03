Fette Geldstrafe & Sperre nach Prostitutions-Eklat

In die Falle getappt

Als York am 23. August um 9.35 Uhr am Treffpunkt, einem Trailerpark in der Nähe seiner Heimatstadt Youngstown (Ohio), ankam, wurde er zu seiner Überraschung von den Beamten in Empfang genommen, die ihm das Handy sowie 160 US-Dollar Bargeld abnahmen. Der Vorwurf: Inanspruchnahme von Prostitution. York hatte damals 1150 Dollar zahlen müssen.