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Anleger risikofreudig

Bitcoin-Kurs stieg auf über 87.000 US-Dollar

Digital
03.10.2026 11:30
„Anleger am Kryptomarkt suchen wieder das Risiko“, sagt ein bekannter Krypto-Analyst.
„Anleger am Kryptomarkt suchen wieder das Risiko“, sagt ein bekannter Krypto-Analyst.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)
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Von krone.at

Der Kurs des Bitcoin hat am Freitag ein Wochenhoch erreicht. Kurz vor dem Wochenende stieg die Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise bis auf 87.219 US-Dollar (77.199 Euro). Der Kurs fiel jedoch rasch wieder: Am Samstag wurde der Bitcoin bei 84.590 Dollar gehandelt.

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„Anleger am Kryptomarkt suchen wieder das Risiko und beenden offensichtlich zunächst ihre Serie der Gewinnmitnahmen“, kommentierte Analyst Timo Emden vom Online-Broker Captrader. Die Hoffnung auf ein Nachlassen des geldpolitischen Gegenwinds in den USA habe Investoren wieder aus der Reserve gelockt.

Höhere Nachfrage nach enttäuschenden Arbeitsmarktdaten
Zuletzt haben enttäuschende Arbeitsmarktdaten aus den USA die Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed gedämpft. Da Kryptowährungen keine Marktzinsen abwerfen, verstärkt die Aussicht auf weniger steigende Zinsen die Nachfrage nach dem Bitcoin.

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