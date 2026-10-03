Bitcoin-Kurs stieg auf über 87.000 US-Dollar

Der Kurs des Bitcoin hat am Freitag ein Wochenhoch erreicht. Kurz vor dem Wochenende stieg die Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise bis auf 87.219 US-Dollar (77.199 Euro). Der Kurs fiel jedoch rasch wieder: Am Samstag wurde der Bitcoin bei 84.590 Dollar gehandelt.