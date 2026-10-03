Spanien gegen Tschechien – ab 20:45 Uhr LIVE

Während Weltmeister Spanien mit zwei Siegen gegen England und Kroatien perfekt in die Nations League startete, wartet Tschechien noch auf die ersten Punkte. Ausgerechnet gegen die Spanier dürfte das allerdings eine schwierige Mission werden: Die Mannschaft von Luis de la Fuente ist seit mittlerweile 40 Partien nach regulärer Spielzeit ungeschlagen.