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Kroatien trifft auf England – ab 18 Uhr LIVE

Fußball International
03.10.2026 05:45
Englands Harry Kane jubelte bei der Fußball-WM gegen Kroatien.
Englands Harry Kane jubelte bei der Fußball-WM gegen Kroatien.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dritter Spieltag in der UEFA Nations League: Kroatien trifft auf England. Wir berichten ab 18 Uhr live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Es kommt zur Neuauflage des Duells aus der WM-Gruppenphase: Kroatien trifft erneut auf England. Damals setzten sich die Briten mit 4:2 durch. Nun geht es für beide Nationen um den Einzug in die nächste Runde. Nach zwei Gruppenspielen halten sowohl England als auch Kroatien bei drei Punkten. Beide Teams bezwangen Tschechien, mussten sich Weltmeister Spanien jedoch geschlagen geben.

Wir wünschen gute Unterhaltung!

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