Kroatien trifft auf England – ab 18 Uhr LIVE

Es kommt zur Neuauflage des Duells aus der WM-Gruppenphase: Kroatien trifft erneut auf England. Damals setzten sich die Briten mit 4:2 durch. Nun geht es für beide Nationen um den Einzug in die nächste Runde. Nach zwei Gruppenspielen halten sowohl England als auch Kroatien bei drei Punkten. Beide Teams bezwangen Tschechien, mussten sich Weltmeister Spanien jedoch geschlagen geben.