Oberndorf gelingt „Statement an die Stadt!“

„Für uns war das nicht leicht“

„Das ist schon ein Statementsieg“, freute sich Oberndorfs Trainer Berni Prem nach der Partie. In der es eigentlich nur im zweiten Satz knapp wurde. „Für uns war das nicht leicht, weil wir es mit einer komplett neu zusammengewürfelten Mannschaft zu tun hatten. Mein Team hat das am Ende aber sehr gut umgesetzt“, sprach Prem von einem verdienten Sieg.