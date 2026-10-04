Was Hündin „Boom“ zum „Haustier des Jahres“ macht

Pünktlich zum Welttierschutztag rückt Fressnapf Österreich auch heuer besonderes Engagement für den Tierschutz ins Rampenlicht. Bereits zum 13. Mal werden mit dem „Tierisch engagiert“-Award Projekte aus ganz Österreich mit dem Goldenen Fressnapf ausgezeichnet und durch Preisgelder unterstützt.
Sie retten, pflegen, vermitteln, klären auf und helfen dort, wo andere oft nicht mehr weiterwissen: Engagierte Tierschützer:innen leisten in ganz Österreich täglich unverzichtbare Arbeit. Vieles davon passiert abseits der Öffentlichkeit – mit großem persönlichem Einsatz, viel Zeit und oft begrenzten finanziellen Mitteln.
Helden verdienen Anerkennung
„Tiere bereichern unser Leben jeden Tag. In Tierschutzvereinen gibt es zahlreiche Menschen, die ehrenamtlich und mit großem persönlichem Einsatz dafür sorgen, dass Tiere Schutz und Fürsorge erhalten. Mit dem „Tierisch engagiert“- Award möchten wir diesen Organisationen und Menschen sowie ihren Tierschutz-Projekten Anerkennung zukommen lassen.“, sagt Mike Podobrin, Geschäftsführer von Fressnapf Österreich.
„Haustier des Jahres“ ist „Boom“ aus Linz
Als „Haustier des Jahres“ 2026 wurde die siebenjährige Malinois-Hündin Boom ausgezeichnet. Sie ist nicht nur ein Familienhund, sondern auch bei der Rettungshundestaffel Traun und international als ausgebildeter Rettungshund bei Feuerwehr und Bundesheer im Einsatz. 2023 suchte sie nach dem schweren Erdbeben in der Türkei nach Verschütteten und nahm ihre Arbeit trotz einer Verletzung bereits einen Tag nach einer Operation wieder auf.
Hündin spürte 11-Jährige auf
In den Pausen suchte sie immer wieder die Nähe erschöpfter Einsatzkräfte, ließ sich streicheln und spendete Trost. 2025 gelang ihr gemeinsam mit ihrem Hundeführer ein besonderer Erfolg: In der Nacht spürte sie ein vermisstes elfjähriges Mädchen in einem Wald auf, das daraufhin unverletzt nach Hause gebracht werden konnte. Mit ihrem außergewöhnlichen Einsatz hat sich „Boom“ den Jahresvorrat an Tiernahrung im Wert von 1.500 Euro mehr als verdient.
Hochkarätige Jury
Die eingereichten Projekte wurden von einer Fachjury bewertet, die daraus die Preisträger:innen des „Tierisch engagiert“-Awards 2026 auswählte. Die Jury bestand aus „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner, der Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy, Hundetrainer Lukas Pratschker, Online-Redakteurin Adela Danciu und Mike Podobrin, Geschäftsführer von Fressnapf Österreich.
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