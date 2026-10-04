Was Hündin „Boom“ zum „Haustier des Jahres“ macht

„Haustier des Jahres“ ist „Boom“ aus Linz

Als „Haustier des Jahres“ 2026 wurde die siebenjährige Malinois-Hündin Boom ausgezeichnet. Sie ist nicht nur ein Familienhund, sondern auch bei der Rettungshundestaffel Traun und international als ausgebildeter Rettungshund bei Feuerwehr und Bundesheer im Einsatz. 2023 suchte sie nach dem schweren Erdbeben in der Türkei nach Verschütteten und nahm ihre Arbeit trotz einer Verletzung bereits einen Tag nach einer Operation wieder auf.