Judo-Skandal! Chinesin beißt Gegnerin in den Arm

„War eine Premiere für mich“

„Es sah so aus, als würde es wirklich bluten“, beschwerte sich Maedas Trainer Maki Tsukada nach dem Vorfall. „Man konnte den Bissabdruck ganz klar erkennen.“ Auch die Gebissene konnte ihre Verwunderung nicht verbergen: „So etwas passiert nicht oft, deshalb war es auch für mich eine Premiere.“