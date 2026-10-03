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Judo-Skandal! Chinesin beißt Gegnerin in den Arm

Sport-Mix
03.10.2026 20:21
Die chinesische Judoka Tang Jing biss ihre japanische Gegnerin.
Die chinesische Judoka Tang Jing biss ihre japanische Gegnerin.(Bild: Krone-Collage/Screenshot x.com/TheKhelIndia)
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Von krone Sport

Beiß-Attacke auf der Judo-Matte! Bei den Asienspielen sorgte die chinesische Judoka Tang Jing für einen Eklat. Während des Kampfes biss sie ihrer japanischen Gegnerin Rin Maeda in den Arm - und wurde dafür disqualifiziert.

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Im Viertelfinale der Asienspiele kam es im Judo zu einem kuriosen Vorfall: Die chinesische Judoka Tang Jing biss ihrer Gegnerin Rin Maeda während eines Haltegriffs in den linken Arm. Die Japanerin meldete den Vorfall umgehend dem Ringrichter. Nach einer Kontrolle der Videoaufnahmen und der Bisswunde am Unterarm disqualifizierte dieser die Chinesin.

„War eine Premiere für mich“
„Es sah so aus, als würde es wirklich bluten“, beschwerte sich Maedas Trainer Maki Tsukada nach dem Vorfall. „Man konnte den Bissabdruck ganz klar erkennen.“ Auch die Gebissene konnte ihre Verwunderung nicht verbergen: „So etwas passiert nicht oft, deshalb war es auch für mich eine Premiere.“

Rin Maeda
Rin Maeda(Bild: AP/Dita Alangkara)

Japanerin holte Gold
Tang Jing, dreimalige Medaillengewinnerin bei den Asienspielen, akzeptierte die Entscheidung und verließ nach einem Handschlag mit ihrer Gegnerin die Matte. Auf Interviews verzichtete die Chinesin. Maeda ließ sich von dem ungewöhnlichen Vorfall allerdings nicht aus dem Konzept bringen und sicherte sich am Ende sogar die Goldmedaille.

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