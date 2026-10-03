Überholmanöver endet für Biker mit Flug ins Spital

Fataler Unfall in Hainzenberg im Tiroler Zillertal am Samstag! Eine vierköpfige Motorradgruppe überholte auf der Bundesstraße einen Linienbus. Einer der Biker (66) krachte gegen eine entgegenkommende Motorradlenkerin. Der Notarzthubschrauber war gefordert.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 15 Uhr. Eine Motorradgruppe, die aus vier Personen bestand, fuhr auf der B165 in Hainzenberg in Richtung Gerlos. Vor dem Quartett befand sich ein Linienbus in dieselbe Richtung. Zeitgleich fuhr ein Motorrad-Duo in die entgegengesetzte Richtung.
Mit Heli ins Krankenhaus
Als die Gruppe zum Überholen des Busses ansetzte, kollidierte ein einheimischer Biker (66) mit einer entgegenkommenden Motorradlenkerin. Die Frau erlitt bei der Kollision lediglich leichte Verletzungen, während der 66-Jährige schwer verletzt wurde. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Notarzthubschrauber „Martin 7“ in das Bezirkskrankenhaus Hall geflogen.
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