Überholmanöver endet für Biker mit Flug ins Spital

Mit Heli ins Krankenhaus

Als die Gruppe zum Überholen des Busses ansetzte, kollidierte ein einheimischer Biker (66) mit einer entgegenkommenden Motorradlenkerin. Die Frau erlitt bei der Kollision lediglich leichte Verletzungen, während der 66-Jährige schwer verletzt wurde. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Notarzthubschrauber „Martin 7“ in das Bezirkskrankenhaus Hall geflogen.