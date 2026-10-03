Aufsteiger Atzgersdorf bejubelt ersten HLA-Punkt

Aufsteiger WAT Atzgersdorf hat in der Handball Liga Austria in der fünften Runde den ersten Punkt bejubelt. Ausgerechnet gegen Tabellenführer SC Ferlach erkämpften die Wiener vor Heimpublikum am Samstag ein 29:29-Unentschieden, liegen aber einen Punkt hinter UHK Krems weiter auf dem letzten Platz. Schwaz konnte Ferlachs Patzer nicht nützen und rutschte nach einer 27:32-Niederlage in Linz punktegleich mit den Kärntnern auf Rang zwei ab.