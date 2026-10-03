Leiche (47) in Lieferwagen mit Migranten entdeckt

Mehrere Menschen flüchteten nach Schüssen

Erste Ermittlungsergebnisse deuteten darauf hin, dass die Schüsse auf der Raststätte abgefeuert worden seien, als der Lieferwagen zum Parken gehalten habe, und dann mehrere Menschen geflohen seien, erklärte die Staatsanwältin. Für Sonntag kündigte sie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens unter anderem wegen Mordes, versuchten Mordes, unerlaubten Waffenbesitzes, Hilfe bei der irregulären Einreise und Menschenhandels an.