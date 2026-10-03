Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Freunde versprechen:

„Stimme von Andrea Kdolsky wird nicht verstummen!“

Adabei Österreich
03.10.2026 20:00
Sie waren wie eine Familie: Andrea Kdolsky mit Philipp Ita und seiner Ehefrau Claudia.
Sie waren wie eine Familie: Andrea Kdolsky mit Philipp Ita und seiner Ehefrau Claudia.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Am Mittwoch erlag Andrea Kdolsky ihrem Krebsleiden. Die „Krone“ traf Philipp Ita. Der Verleger und Ehefrau Claudia waren für die Alt-Ministerin Familie: Welches Erbe sie hinterlässt, wie es weitergeht und welche Würdigung für sie im Burgenland angedacht wurde.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Manchmal treffen Menschen zusammen, die nicht für immer dafür bestimmt sind, um in einer Partnerschaft gemeinsam zu leben. Trotzdem besteht nach der Trennung eine innige Beziehung, ein nicht trennbares Band zwischen ihnen, das meist weit über den Tod hinaus hält. Auch die am Mittwoch verstorbene, ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky hatte so einen Lebensmenschen, samt seiner ganzen Familie: Verleger und Manager Philipp Ita, dessen Ehefrau Claudia und den zwei Buben.

Hund „Ambra“ als Bindeglied

Zwei Tage nach dem Tod ihrer gemeinsamen Freundin bat die „Krone“ sie, die sich nun um den Abschied kümmern, zum Gespräch, um mehr über den Menschen Andrea Kdolsky zu erfahren. „Sie war ein Mensch mit Ecken und Kanten. Mit einer lauten und starken Stimme, mit wahnsinnig viel Energie, aber vor allem mit einem ganz großen Herz für andere“, erzählt das Paar beim emotionalen Treff im Wiener Kaffeehaus Weimar. 

Von 2007 bis 2015 war Philipp Ita mit Kdolsky liiert. Man trennte sich damals in Frieden, hatte aber nach wie vor eine Verbindung – dank ihrer Hündin „Ambra“. „Andrea hat sie geliebt und der Hund war wahnsinnig gerne bei ihr“, erzählt er über seine ebenso nicht mehr lebende Hündin, „Aber jetzt sind sie wieder zusammen. Die laufen bestimmt schon wieder um irgendeinen See gemeinsam herum. . .“

Stark für die Schwachen: Andrea Kdolsky schwieg nicht zu wichtigen Themen, war eine Stütze der ...
Stark für die Schwachen: Andrea Kdolsky schwieg nicht zu wichtigen Themen, war eine Stütze der Pink-Ribbon-Community.(Bild: Alexander Tuma)

Weihnachten und Geburtstage zusammen
Man blieb also in Kontakt, „Und auch unsere Beziehung hat sich danach irgendwie entwickelt“, führt Claudia Ita aus, „Bedingt durch den Umstand, dass ich nicht der Trennungsgrund war und einige Zeit vergangen war, haben wir da einen Draht zueinander gefunden, der letztlich zu einer Freundschaft wurde. Weil sie war lustig und wir beide hatten einfach denselben Schmäh.“ „Sie war definitiv ein Familienmitglied! Sie war oft bei uns, immer wieder zu Weihnachten. Auch heuer im August zu meinem Geburtstag, da war es ihr wichtig, dass sie mir eine Torte und den Buben Geschenke gibt“, fügt ihr Mann hinzu.

Norman Schenz („Krone“) bat das Ehepaar Ita zum Gespräch über ihre Freundin, Andrea Kdolsky.
Norman Schenz („Krone“) bat das Ehepaar Ita zum Gespräch über ihre Freundin, Andrea Kdolsky.(Bild: Alexander Tuma)

Politikerin mit Visionen
Immer wieder betonen die Itas bei uns im Gespräch, dass sie nicht der Mittelpunkt dieser Geschichte sein wollen, das sei ihre Andrea, die ihren engen Freunden und ihnen fehlt. Aber, deren Erbe sie weitertragen wollen – und werden. „Sie war, wenn man sich alte Interviews von ihr durchliest, ihrer Zeit voraus. Zum Beispiel, als sie als Ministerin eine zentrale Steuerung des Gesundheitswesens forderte – wofür sie ja verspottet wurde. Sie hat sich schon immer eingemischt, hat dabei nie an Parteipolitik gedacht, sondern immer an die Sache und die Menschen. Manchmal sind auch wir zusammengekracht“, deswegen lassen die Itas die Vergangenheit Revue passieren. Nur aber, um in die Zukunft und auf das zu blicken, was Kdolsky noch gerne gemacht hätte: „Die Ankündigung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, dem Krebszentrum ,Maggie’s Centre‘ in Oberwart ihren Namen zu geben, hätte Andrea wahnsinnig gefreut. Denn sie hat nicht nur dort ihre letzten Stunden verbracht, sondern sich auch sehr dafür eingesetzt. Im Privaten wäre sie so gerne am ersten Schultag unseres Sohnes Max dabei gewesen. . .“

Zitat Icon

Sie war ein Mensch mit Ecken und Kanten. Mit einer lauten und starken Stimme, mit wahnsinnig viel Energie, aber vor allem mit einem ganz großen Herz für andere.

Philipp Ita

Kein Gejammere, trotz Leidens
Kdolsky, die vor drei Jahren erstmals die Diagnose Darmkrebs erhielt, den besiegte und danach wieder gegen die teuflische Erkrankung ankämpfen musste, tat aber eines nie, wie Philipp Ita erklärt: „Sie hat nie mit der Situation gehadert. Sie hat nie, kein einziges Mal gejammert, egal wie schlecht es ihr gegangen ist – immer war es ihr wichtig, wie es den Menschen im ihrem Umfeld geht.“ Seine Frau Claudia bekräftigt das: „Und Philipp war eine wichtige Person für sie. Sie konnte sich auf ihn immer verlassen. Er hat für sie viele Probleme aus dem Weg geräumt“.

Kdolsky schrieb noch im Jänner ihr Buch „Blumen in der Wüste“ und arbeitete für das ...
Kdolsky schrieb noch im Jänner ihr Buch „Blumen in der Wüste“ und arbeitete für das Krebshilfezentrum „Maggie‘s Centre“ in Oberwart, wo sie auch ihrem Leiden erlag. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat nun angekündigt, dass das Zentrum künftig Kdolskys Namen tragen soll.(Bild: Landesmedienservice Burgenland, Krone KREATIV)

Sie spricht ebenso davon, dass ihre gemeinsame Freundin stets „ihre Frau stand“. Sie wollte nie jemandem zur Last fallen, schon gar nicht, als sie die Krankheit am Schluss nicht mehr aus ihren Fängen ließ: „Zuletzt hat sie gesagt, dass es ihr leidtut, woraufhin ich zu ihr gesagt habe, dass wir für sie da sind. Du bist Familie! Wir sind für dich da, so wie du immer für alle auch da bist!“

Lesen Sie auch:
Sie war lebenslustig, sie war tapfer und sie hatte stets eine Meinung, zu der sie auch stand: ...
„Stimme wird fehlen!“
Intimus nimmt rührend Abschied von Andrea Kdolsky
01.10.2026
Ex-Ministerin dreht ab
Andrea Kdolskys knallharte Abrechnung mit Neidern
19.05.2026
Schöne Erinnerungen
Andrea Kdolsky: Trennung in aller Freundschaft
20.01.2016

Projekt und öffentliches Requiem

„Sie hat 95 Prozent ihres Lebens auf der Überholspur gelebt, nur fünf Prozent lang war sie krank und deshalb denken wir jetzt über ein Projekt nach, denn wir wollen ihre Geschichte weiter erzählen und sorgen dafür, dass ihre Stimmt nicht verstummt“, machen die Itas klar. Jetzt ist es vorrangig, sich um Organisatorisches und den Abschied zu kümmern, so Philipp Ita: „Die Bestattung wird im engsten Kreis stattfinden. Ich bin mit ihren Freundinnen in Kontakt. Aber wir werden auch ein Requiem für Andrea im angemessenen Rahmen machen. Und zwar wo jeder, der sich verabschieden will, auch Abschied nehmen kann.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
03.10.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
149.354 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
104.888 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
88.172 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1377 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
1112 mal kommentiert
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Innenpolitik
868.000 Dosen fehlen: Triage bei Grippe-Impfung!
780 mal kommentiert
Tausende bereits ausgemachte Impf-Termine dürften verschoben werden müssen.
Mehr Adabei Österreich
Freunde versprechen:
„Stimme von Andrea Kdolsky wird nicht verstummen!“
Fast in Handschellen
Martina Reuter: Doping-Schock bei Wettkampf
Opa in Wahlfamilie
Heino: „Himmel auf Erden“ mit Wahlsohn Werner
Geht jetzt neue Wege
Toni Faber: „Ich wollte es immer schon probieren“
Neue Rolle, neue Fälle
Ursula Strauss geht wieder auf Verbrecherjagd
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf