„Stimme von Andrea Kdolsky wird nicht verstummen!“

Hund „Ambra“ als Bindeglied

Zwei Tage nach dem Tod ihrer gemeinsamen Freundin bat die „Krone“ sie, die sich nun um den Abschied kümmern, zum Gespräch, um mehr über den Menschen Andrea Kdolsky zu erfahren. „Sie war ein Mensch mit Ecken und Kanten. Mit einer lauten und starken Stimme, mit wahnsinnig viel Energie, aber vor allem mit einem ganz großen Herz für andere“, erzählt das Paar beim emotionalen Treff im Wiener Kaffeehaus Weimar.

Von 2007 bis 2015 war Philipp Ita mit Kdolsky liiert. Man trennte sich damals in Frieden, hatte aber nach wie vor eine Verbindung – dank ihrer Hündin „Ambra“. „Andrea hat sie geliebt und der Hund war wahnsinnig gerne bei ihr“, erzählt er über seine ebenso nicht mehr lebende Hündin, „Aber jetzt sind sie wieder zusammen. Die laufen bestimmt schon wieder um irgendeinen See gemeinsam herum. . .“