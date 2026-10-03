Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schwerer Verlust“

„Stadl Franz“: Wiens Gastro trauert um Kultwirt

Österreich
03.10.2026 18:27
Wiens Gastroszene trägt tiefe Trauer. (Symbolbild)
Wiens Gastroszene trägt tiefe Trauer. (Symbolbild)(Bild: Clara Milena Steiner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Wiener Nachtklubszene galt er als Legende, am Freitag ist Franz Dittmann, alias „Stadl Franz“, im Alter von 68 Jahren gestorben. Die Familie bestätigte inzwischen sein Ableben. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dittmann führte ab 1997 das Kultnachtlokal „Stadl“ in Wien-Alsergrund, wo Gäste aus allen Gesellschaftsschichten ein- und ausgingen. In einem geräumten Installateurlager versuchte er, das Ambiente einer Skihütte zu schaffen. Als zweites Standbein schuf er das Restaurant „Pia Maria‘s“.

Ein Wiener Original in der Gastroszene
Der am 6. Oktober 1957 geborene Dittmann galt als Wiener Original, das oft selbst gerne anpackte, hinter dem Ausschank stand und seine Gäste persönlich bediente. Unter seinem Stammpublikum galt er als äußerst bodenständig, beliebt und zugänglich.

Hier sehen Sie das Facebook-Posting seiner Familie:

„Wir befinden uns im Moment in tiefer Trauer und versuchen diesen schweren Verlust als Familie zu begreifen“, schrieb seine Familie auf Facebook.

Wie es mit dem Lokal weitergeht, will die Familie in absehbarer Zeit verkünden. „Wir bitten euch von Herzen unseren Wunsch nach Privatsphäre zu respektieren. Die nächste Zeit der Trauer steht uns als Familie zu und wir benötigen diese Ruhe“, so der Appell an die Gäste. Dittmann hinterlässt neben seiner Ehefrau Helga drei Kinder (Harald, Silvia und Pia Maria).

Lokal stand 2006 wegen Prügelaffäre in den Schlagzeilen 
In die nationalen Schlagzeilen schaffte es das Lokal 2006. Bei der sogenannten „Prügelaffäre“ wurde der Pressesprecher der zuvor aus dem BZÖ ausgetretenen Justizministerin Karin Gastinger bei der orangen Wahlparty anlässlich der Nationalratswahl im Lokal von einem BZÖ-Bodyguard attackiert. Der Vorfall führte zu einem jahrelangen Verfahren und einer rechtskräftigen Verurteilung des damaligen BZÖ-Obmanns Peter Westenthaler wegen falscher Zeugenaussage. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
03.10.2026 18:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
147.469 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
104.660 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
86.892 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1342 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
1109 mal kommentiert
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
1003 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Mehr Österreich
Hundeparade
Dackel wackeln gemeinsam durch Salzburg
Richter vorgeführt
Einbruch in Waffengeschäft: Trio sitzt in U-Haft
„Schwerer Verlust“
„Stadl Franz“: Wiens Gastro trauert um Kultwirt
Teils schon Bodenfrost
Mit etwas Nebel: Uns erwartet eine frische Nacht
Krone Plus Logo
10 Fragen an ...
Wenn der Tod gegangen ist, räumt dieser Mann auf
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf