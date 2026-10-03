„Stadl Franz“: Wiens Gastro trauert um Kultwirt

In der Wiener Nachtklubszene galt er als Legende, am Freitag ist Franz Dittmann, alias „Stadl Franz“, im Alter von 68 Jahren gestorben. Die Familie bestätigte inzwischen sein Ableben.
Dittmann führte ab 1997 das Kultnachtlokal „Stadl“ in Wien-Alsergrund, wo Gäste aus allen Gesellschaftsschichten ein- und ausgingen. In einem geräumten Installateurlager versuchte er, das Ambiente einer Skihütte zu schaffen. Als zweites Standbein schuf er das Restaurant „Pia Maria‘s“.
Ein Wiener Original in der Gastroszene
Der am 6. Oktober 1957 geborene Dittmann galt als Wiener Original, das oft selbst gerne anpackte, hinter dem Ausschank stand und seine Gäste persönlich bediente. Unter seinem Stammpublikum galt er als äußerst bodenständig, beliebt und zugänglich.
Hier sehen Sie das Facebook-Posting seiner Familie:
„Wir befinden uns im Moment in tiefer Trauer und versuchen diesen schweren Verlust als Familie zu begreifen“, schrieb seine Familie auf Facebook.
Wie es mit dem Lokal weitergeht, will die Familie in absehbarer Zeit verkünden. „Wir bitten euch von Herzen unseren Wunsch nach Privatsphäre zu respektieren. Die nächste Zeit der Trauer steht uns als Familie zu und wir benötigen diese Ruhe“, so der Appell an die Gäste. Dittmann hinterlässt neben seiner Ehefrau Helga drei Kinder (Harald, Silvia und Pia Maria).
Lokal stand 2006 wegen Prügelaffäre in den Schlagzeilen
In die nationalen Schlagzeilen schaffte es das Lokal 2006. Bei der sogenannten „Prügelaffäre“ wurde der Pressesprecher der zuvor aus dem BZÖ ausgetretenen Justizministerin Karin Gastinger bei der orangen Wahlparty anlässlich der Nationalratswahl im Lokal von einem BZÖ-Bodyguard attackiert. Der Vorfall führte zu einem jahrelangen Verfahren und einer rechtskräftigen Verurteilung des damaligen BZÖ-Obmanns Peter Westenthaler wegen falscher Zeugenaussage.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.