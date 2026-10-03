„Stadl Franz“: Wiens Gastro trauert um Kultwirt

Lokal stand 2006 wegen Prügelaffäre in den Schlagzeilen

In die nationalen Schlagzeilen schaffte es das Lokal 2006. Bei der sogenannten „Prügelaffäre“ wurde der Pressesprecher der zuvor aus dem BZÖ ausgetretenen Justizministerin Karin Gastinger bei der orangen Wahlparty anlässlich der Nationalratswahl im Lokal von einem BZÖ-Bodyguard attackiert. Der Vorfall führte zu einem jahrelangen Verfahren und einer rechtskräftigen Verurteilung des damaligen BZÖ-Obmanns Peter Westenthaler wegen falscher Zeugenaussage.