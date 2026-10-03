Plant Trump jetzt schmutzigen Öl-Deal mit Putin?

Lukoil besitzt Raffinerien und Ölfelder unter anderem in Afrika und Osteuropa – sowie 200 Tankstellen in den USA. Der Konzern steht aber seit einem Jahr unter US-Sanktionen. Das US-Finanzministerium versucht seitdem, die ausländischen Vermögenswerte des Konzerns zu veräußern, ein Deal ist aber noch nicht zustande gekommen.