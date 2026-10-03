Deutscher Urlauber (80) stürzt 50 Meter in den Tod

Rettungskräfte konnten für den Urlauber nichts mehr tun

Der Mann war den Angaben zufolge am frühen Nachmittag mit seiner Ehefrau in dem Gebiet unterwegs. Sie schlug nach seinem Sturz in dem bewaldeten und steilen Hangbereich Alarm. Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Bergwacht rückten wenig später aus und erreichten den Mann, konnten aber nichts mehr für ihn tun. Woher der Mann stammte, war zunächst nicht klar.