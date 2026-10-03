Ehefrau schlug Alarm
Deutscher Urlauber (80) stürzt 50 Meter in den Tod
In Südtirol hat eine Wandertour für einen deutschen Urlauber tödlich geendet. Seine Ehefrau schlug Alarm, doch für den 80-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Der 80 Jahre alte Mann sei auf dem Maiser Waalweg, einem historischen Wanderweg in der Nähe der Gemeinde Riffian bei Meran, aus noch ungeklärter Ursache vom Weg abgekommen und rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt, berichtete Rai Südtirol unter Berufung auf die Rettungskräfte.
Der Mann war den Angaben zufolge am frühen Nachmittag mit seiner Ehefrau in dem Gebiet unterwegs. Sie schlug nach seinem Sturz in dem bewaldeten und steilen Hangbereich Alarm.
Rettungskräfte konnten für den Urlauber nichts mehr tun
Der Mann war den Angaben zufolge am frühen Nachmittag mit seiner Ehefrau in dem Gebiet unterwegs. Sie schlug nach seinem Sturz in dem bewaldeten und steilen Hangbereich Alarm. Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Bergwacht rückten wenig später aus und erreichten den Mann, konnten aber nichts mehr für ihn tun. Woher der Mann stammte, war zunächst nicht klar.
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