Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ehefrau schlug Alarm

Deutscher Urlauber (80) stürzt 50 Meter in den Tod

Ausland
03.10.2026 22:36
Der Maiser Waalweg ist ein historischer Wanderweg in der Nähe der Gemeinde Riffian bei Meran. ...
Der Maiser Waalweg ist ein historischer Wanderweg in der Nähe der Gemeinde Riffian bei Meran. (Symbolbild)(Bild: nemo1963 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Südtirol hat eine Wandertour für einen deutschen Urlauber tödlich geendet. Seine Ehefrau schlug Alarm, doch für den 80-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 80 Jahre alte Mann sei auf dem Maiser Waalweg, einem historischen Wanderweg in der Nähe der Gemeinde Riffian bei Meran, aus noch ungeklärter Ursache vom Weg abgekommen und rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt, berichtete Rai Südtirol unter Berufung auf die Rettungskräfte.

Der Mann war den Angaben zufolge am frühen Nachmittag mit seiner Ehefrau in dem Gebiet unterwegs. Sie schlug nach seinem Sturz in dem bewaldeten und steilen Hangbereich Alarm.

Rettungskräfte konnten für den Urlauber nichts mehr tun
Der Mann war den Angaben zufolge am frühen Nachmittag mit seiner Ehefrau in dem Gebiet unterwegs. Sie schlug nach seinem Sturz in dem bewaldeten und steilen Hangbereich Alarm. Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Bergwacht rückten wenig später aus und erreichten den Mann, konnten aber nichts mehr für ihn tun. Woher der Mann stammte, war zunächst nicht klar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
03.10.2026 22:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf