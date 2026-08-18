Asyl & Migration: Macht Karner einen guten Job?

Seit 2021 ist Gerhard Karner für die österreichische Asylpolitik zuständig. Sein proklamierter Kurs: weniger Zuwanderung, mehr Abschiebungen, härtere Kontrollen. Damit steht er immer wieder im Rampenlicht, denn kaum ein Thema wird so hitzig diskutiert wie dieses. Entsprechend genau schaut man auf jede neue Zahl, die aus dem Innenministerium kommt.



Und an Zahlen mangelt es zuletzt nicht. Erstmals gibt es heuer eine „Minuszuwanderung“: Mehr Menschen mussten Österreich verlassen, als Neuanträge registriert wurden. Der Familiennachzug sei „praktisch zum Erliegen gekommen“. Dazu kommt die Rückkehr-Aktion für Syrer, bei der Ausreisewillige bis zu 3000 Euro bekommen. Rund 2000 Syrer sollen seit dem Sturz Assads Österreich wieder verlassen haben. Karner zeigt sich zufrieden, spricht von einer „massiven Entlastung der Systeme“. Die FPÖ hält dagegen: Sicherheitssprecher Gernot Darmann nennt die Bilanz eine „Märchenstunde“ und wirft Karner vor, mit Steuergeld jene zu belohnen, die zuvor illegal ins Land gekommen seien.