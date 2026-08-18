Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Asyl & Migration: Macht Karner einen guten Job?

Community
18.08.2026 15:30
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht sich mit seiner Asylpolitik auf dem richtigen Weg – die ...
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht sich mit seiner Asylpolitik auf dem richtigen Weg – die FPÖ spricht von Schönfärberei.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

„Sie müssen unseren Atem in ihrem Nacken spüren“, mahnte Gerhard Karner an Menschen ohne Bleiberecht. Was bleibt aber von diesem markigen Satz? Innenminister Gerhard Karner lässt jedenfalls derzeit kaum eine Gelegenheit aus, seine Asylbilanz zu feiern. Aber wie sehen Sie das: Feiern Sie die Asylbilanz des Innenministers auch?

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit 2021 ist Gerhard Karner für die österreichische Asylpolitik zuständig. Sein proklamierter Kurs: weniger Zuwanderung, mehr Abschiebungen, härtere Kontrollen. Damit steht er immer wieder im Rampenlicht, denn kaum ein Thema wird so hitzig diskutiert wie dieses. Entsprechend genau schaut man auf jede neue Zahl, die aus dem Innenministerium kommt.

Und an Zahlen mangelt es zuletzt nicht. Erstmals gibt es heuer eine „Minuszuwanderung“: Mehr Menschen mussten Österreich verlassen, als Neuanträge registriert wurden. Der Familiennachzug sei „praktisch zum Erliegen gekommen“. Dazu kommt die Rückkehr-Aktion für Syrer, bei der Ausreisewillige bis zu 3000 Euro bekommen. Rund 2000 Syrer sollen seit dem Sturz Assads Österreich wieder verlassen haben. Karner zeigt sich zufrieden, spricht von einer „massiven Entlastung der Systeme“. Die FPÖ hält dagegen: Sicherheitssprecher Gernot Darmann nennt die Bilanz eine „Märchenstunde“ und wirft Karner vor, mit Steuergeld jene zu belohnen, die zuvor illegal ins Land gekommen seien.

Die christlich-soziale Partei nähert sich in ihrem Asylkurs immer weiter der FPÖ an.
Die christlich-soziale Partei nähert sich in ihrem Asylkurs immer weiter der FPÖ an.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Der Vergleich mit Kickl
Auffällig oft fällt in diesem Zusammenhang der Vergleich mit seinem Vorgänger Herbert Kickl (FPÖ). Das liegt auch daran, dass sich die ÖVP unter Karner in der Asylpolitik immer stärker an die FPÖ annähert. Was die FPÖ freilich selbst nicht daran hindert, Karners Zahlen als geschönt zu bezeichnen. Ob Karner tatsächlich erfolgreicher ist als sein einstiger FPÖ-Vorgänger, oder ob es vor allem an einer veränderten europäischen Asylpolitik liegt, darüber lässt sich trefflich streiten. Was meinen Sie?

Lesen Sie auch:
Im Juli stellten weniger Migranten einen Asyl-Erstantrag als im Juli des Vorjahres.
Kaum Familiennachzug
So wenig Asyl-Erstanträge wie seit 10 Jahren nicht
18.08.2026
125 Ausreisen im Juli
Rückkehr-Aktion für Syrer – Karner „zufrieden“
18.08.2026
Härtere Gangart:
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
19.06.2026

Ihre Meinung ist gefragt!
Ist Karners harte Linie in der Asylpolitik der richtige Weg? Sind die aktuellen Zahlen wirklich ein Erfolg der Regierungspolitik, oder profitiert der Innenminister vor allem von einer veränderten Lage in Europa? Und braucht es künftig noch schärfere Maßnahmen, oder ist der jetzige Kurs bereits ausreichend?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
18.08.2026 15:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

FOLGE VON DIENSTAG
Philipp bewegt: So macht Turnen plötzlich Spaß
Moderator Hannes Steiner mit Gast Peter Stöger und den Experten Kurt Garger und Frenkie ...
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Stöger packt aus! So läuft’s wirklich bei Rapid
Astro-Überblick
„Diese Woche zeigt, wer es wirklich ernst meint!“
Das letzte Foto von Hayden Panettiere sorgt bei den Fans für Gänsehaut. Die Schauspielerin ...
Lachend am letzten Pic
Hayden Panettiere führte ein Leben voller Abgründe
FOLGE VON MONTAG
Philipp zurück: Nach 6 Wochen wieder auf der Matte
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Sommergespräch: Hat Sie Meinl-Reisinger überzeugt?
Frage des Tages
Lehrer zu Ferien-Gratis-Nachhilfe verpflichten?
Diskutieren Sie mit!
Wie zielführend ist die EU-Verpackungsreform?
Frage des Tages
Kommen Ihnen die Wespen heuer aggressiver vor?
Diskutieren Sie mit!
Was bedeutet es für Sie, Österreicher zu sein?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
235.256 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
140.783 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
107.881 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
1038 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
923 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
922 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Mehr Community
Frage des Tages
Sind Sie von den NEOS in der Regierung enttäuscht?
Frage des Tages
3 Euro für Leitungswasser: Geht das zu weit?
Frage des Tages
Würden Sie am Feiertag gerne einkaufen können?
Hand aufs Herz
Sind wir beim Thema Nacktheit zu verklemmt?
Skurrile Leser-Storys
Nach ÖGK-Post: Katze und Sessel „abgemahnt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf