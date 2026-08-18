Kaia Gerber unterzog sich als Kind Exorzismus!

Die Schauspielerin: „Ich ziehe scheinbar Wesen aus anderen Dimensionen auf eine sehr lockere und entspannte Art und Weise an.“

„Sie haben überall Didgeridoo gespielt“

Anschließend behauptete sie, dass sie sich bereits früher einem Exorzismus unterzogen habe: „Wisst ihr, wie sie den Exorzismus gemacht haben? Sie haben überall um mich herum Didgeridoo gespielt!“