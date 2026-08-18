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„Von Dämonen besessen“

Kaia Gerber unterzog sich als Kind Exorzismus!

Society International
18.08.2026 16:00
(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Matt Winkelmeyer)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Vielleicht hat sie als Kind zu viele übernatürliche Horrorfilme geschaut? Kaia Gerber behauptet nämlich steif und fest, dass sie als bereits als Mädchen von einem Dämon besessen gewesen sei. Um dann mit der Schockenthüllung fortzufahren, dass sie sogar einen Exorzismus über sich ergehen lassen musste.

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Cindy Crawfords Tochter sprach in der „Mitch Churi Chat Show“ über das ungewöhnliche Thema. Die 24-Jährige erklärte, sie sei ihr ganzes Leben lang von „übernatürlichen Wesen heimgesucht“ worden.

Weihwasser am Set
Das habe sie selbst allerdings erst realisiert, als ihr ihre Mutter Weihwasser mitgab, als sie 2021 für „American Horror Story: Double Feature“ vor der Kamera stand.

Kaia Gerber enthüllte in der „Mitch Churi Chat Show“, dass sie als Kind „von Dämonen besessen“ war und einen Exorzisten brauchte:

Gerber: „Sie meinte: ,Ich will nicht, dass du wieder besessen wirst.‘“ Um ihrer Tochter dann zu offenbaren, dass sie als kleines Mädchen von einem Dämon besessen gewesen sei.

Die Schauspielerin: „Ich ziehe scheinbar Wesen aus anderen Dimensionen auf eine sehr lockere und entspannte Art und Weise an.“

„Sie haben überall Didgeridoo gespielt“
Anschließend behauptete sie, dass sie sich bereits früher einem Exorzismus unterzogen habe: „Wisst ihr, wie sie den Exorzismus gemacht haben? Sie haben überall um mich herum Didgeridoo gespielt!“

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Für nicht Eingeweihte: Ein Didgeridoo ist ein Blasinstrument, das traditionell mit der Musik indigener Australier verbunden ist. „Das ist tatsächlich passiert“, behauptete Gerber weiter. „Ich habe noch nie darüber gesprochen, aber es ist tatsächlich passiert.“ Um dann nachzulegen: „Ich bin vollständig geheilt!“

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