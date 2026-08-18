„Ein Meilenstein!“ Erste EM-Teilnahme seit 1971

Für Schwab war nach eigenen Angaben recht klar, welche Spielerinnen er in den Kader nominiert. „Das sind die besten 14, die wir in Österreich haben.“ Und auch wenn er eine auf ein Gerüst von insgesamt sechs Legionärinnen gebaute Grundsechs hat, im dichten Zeitplan soll jede ihre Momente bekommen. „Wir werden alle 14 Spielerinnen brauchen, um die Kräfte zu bündeln und Punkte zu holen.“ Die Dichte der Ansetzung sei weniger ein körperliches Problem, da kein Laktat produziert werde. „Die große Herausforderung ist die kognitive Belastung.“