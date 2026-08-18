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Todesdrama um Radprofi (19): Neue Details enthüllt

Sport-Mix
18.08.2026 15:25
Die Radsport-Welt trauert um Finlay Tarling.
Die Radsport-Welt trauert um Finlay Tarling.(Bild: EPA/NUNO VEIGA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem tragischen Tod des walisischen Rad-Talents Finlay Tarling kommen nun neue Details ans Tageslicht.

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Die portugiesische Staatsanwaltschaft hat nun ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Zudem wurde eine Autopsie des am Freitag bei dem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug tödlich verunglückten Radrennfahrers gerichtlich angeordnet, wie die Justiz auf Anfrage bestätigte.

Finlay Tarling
Finlay Tarling(Bild: EPA/NUNO VEIGA)

Der 19-jährige Waliser sei am Freitag Medienberichten zufolge auf der achten Etappe von Melgaco nach Fafe zurückgefallen. Im Bereich der Gemeinde Ponte de Lima sei er bei einer schnellen Abfahrt in einer Linkskurve frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, das nicht zur Rennorganisation gehörte. Die eingeleiteten Ermittlungen sollen unter anderem klären, wie das Fahrzeug noch vor der Durchfahrt des Schlusswagens auf die Rennstrecke geraten konnte.

Alkohol- und Drogentest bei Autofahrer negativ
Der Fahrer des Fahrzeuges habe aus einem Nebenweg kommend zunächst an der Hauptstraße gewartet und das Hauptfeld der Rennradfahrer passieren lassen, sagte ein Polizeisprecher im staatlichen portugiesischen TV-Sender RTP.

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Als dann zunächst keine weiteren Radprofis mehr kamen, habe er umstehende Zuschauer gefragt, ob die Strecke wohl schon frei sei. Da die umstehenden offenbar irrtümlich davon ausgegangen seien, dass keine weiteren Rennfahrer mehr folgen würden, bog der Mann auf die Rennstrecke ein, wo er wenig später mit Tarling kollidierte. Ein Alkohol- und Drogentest bei dem Fahrer sei negativ gewesen.

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