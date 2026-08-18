Nur noch ein Drittel steht in Umfrage hinter Trump

Nur 16 Prozent gehen hingegen davon aus, dass der Konflikt innerhalb weniger Wochen beendet sein wird. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, die Inflation unter Kontrolle zu halten und lange Kriege zu vermeiden. Nach den gemeinsamen Angriffen mit dem Verbündeten Israel hatte er zunächst ein Ende des Konflikts binnen weniger Wochen in Aussicht gestellt.