Eigenes Kind sah zu: Frau stach auf Ehemann ein

Der Sohn der beiden beobachtet alles mit ein paar Metern Entfernung und erzählt, dass „der Papa plötzlich verstummt sei“. „Ich hab‘ gesehen, dass die Mama ein Messer in der Hand hat“, erzählt er im Vorverfahren. Daraufhin läuft er hinauf zu seiner jüngeren Schwester in den ersten Stock und bittet sie, den Notruf abzusetzen. Als die Angeklagte das mitbekommt, will sie den Anruf stoppen und bedroht die Kinder damit, dass sie „wieder ins Heim kommen“, wenn sie nicht aufhören. Die Kinder schließen sich in einem der Zimmer ein und warten, bis die Rettungskräfte eintreffen.