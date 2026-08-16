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Frage des Tages

Sind Sie von den NEOS in der Regierung enttäuscht?

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16.08.2026 12:52
Sind Sie von den NEOS in der Regierung enttäuscht?
Sind Sie von den NEOS in der Regierung enttäuscht?(Bild: Krone KREATIV/Christof Birbaumer, APA-Picturedesk/Georges Schneider, stock.adobe.com)
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Freiwilligen-Modell beim Zivildienst, beschlossenes Doppelbudget für Hitze-Hilfen und Stillstand bei Verhandlungen zum Klimaschutzgesetz: Unsere Frage des Tages vom 16. August lautet: „Sind Sie von den NEOS in der Regierung enttäuscht?“

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Sind Sie von den NEOS in der Regierung enttäuscht? Was finden Sie positiv, von welchen Vorschlägen halten Sie gar nichts? Und wie bewerten Sie Meinl-Reisingers Auftreten als Parteispitze der NEOS?

 

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