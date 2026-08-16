Freiwilligen-Modell beim Zivildienst, beschlossenes Doppelbudget für Hitze-Hilfen und Stillstand bei Verhandlungen zum Klimaschutzgesetz: Unsere Frage des Tages vom 16. August lautet: „Sind Sie von den NEOS in der Regierung enttäuscht?“
Sind Sie von den NEOS in der Regierung enttäuscht? Was finden Sie positiv, von welchen Vorschlägen halten Sie gar nichts? Und wie bewerten Sie Meinl-Reisingers Auftreten als Parteispitze der NEOS?
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