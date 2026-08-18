Prominente Namen! Zwei neue Fans für Manuel Feller

So reagiert Feller

Und die Reaktion von Feller ließ nicht lange auf sich warten. „Ich fühle mich geehrt“, freute er sich über den Zuwachs in seinem Fanklub. Zu diesem gehören unter anderem auch die Ski-Superstars Lucas Pinheiro Braathen, der inzwischen für Brasilien an den Start geht, und Norwegens Atle Lie McGrath.