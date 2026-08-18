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„Fühle mich geehrt“

Prominente Namen! Zwei neue Fans für Manuel Feller

Ski Alpin
18.08.2026 15:36
Manuel Fellers Fanklub in Norwegen wird immer größer.
Manuel Fellers Fanklub in Norwegen wird immer größer.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Manuel Feller, ein Typ, der die Massen bewegt, mit seinem Auftreten und seinen Aussagen immer für Gesprächsstoff sorgt. Seine Popularität ist nicht nur in Österreich enorm. Sogar in Norwegen hat der Tiroler einen eigenen Fanklub – und darf sich nun über zwei neue prominente Anhängerinnen freuen!

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Der „Manuel Feller Fanclub Norway“ erfreut sich immer größerer Popularität. Mit Mina Fürst Holtmann und Marte Monsen haben sich nun zwei norwegische Skirennläuferinnen dazugesellt.

So reagiert Feller
Und die Reaktion von Feller ließ nicht lange auf sich warten. „Ich fühle mich geehrt“, freute er sich über den Zuwachs in seinem Fanklub. Zu diesem gehören unter anderem auch die Ski-Superstars Lucas Pinheiro Braathen, der inzwischen für Brasilien an den Start geht, und Norwegens Atle Lie McGrath.

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Als Zeichen der Verbundenheit trat Feller dem Fanklub von McGrath bei. Die Rivalität auf der Piste ist für die beiden Skirennläufer gar kein Problem, abseits davon versteht sich das kongeniale Duo blendend …

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