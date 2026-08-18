Automobilzulieferer Veritas schließt Werk in Tirol

Personalabbau seit Jahren

Das Werk in Mieders sei bereits seit Jahren kontinuierlich verkleinert worden. Im Jahr 2012 waren noch etwa 330 Mitarbeiter beschäftigt. Trotz sinkender Umsätze und des kleiner werdenden Personalstands habe man in Tirol stets profitabel gewirtschaftet, betonte die Geschäftsführung. Der Großteil der Mitarbeiter sei in der Produktion tätig gewesen, ein kleiner Teil in der Verwaltung.