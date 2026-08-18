Automobilzulieferer Veritas schließt Werk in Tirol

Bittere Nachrichten für rund 90 Beschäftigte des Automobilzuliefer-Unternehmens Veritas Austria GmbH am Standort in Mieders in Tirol! Wie nun bekannt wurde, wird das Werk mit Ende des Jahres schließen.
Das Automobilzuliefer-Unternehmen Veritas Austria GmbH wird mit Ende des Jahres sein Werk in Mieders im Tiroler Stubaital schließen. Das bestätigte das Unternehmen der APA am Dienstag.
Betroffen sind von dieser Maßnahme rund 90 Mitarbeiter. An einem Sozialplan werde bereits gearbeitet, heißt es. Die Produktion soll in ein „Billiglohnland“ verlegt werden.
Die deutsche Veritas-Gruppe bzw. Veritas AG kämpfte schon längere Zeit mit Problemen, 2020 war sie insolvent. Im Jahr 2024 wurde die Veritas AG schließlich vom US-amerikanischen Autozuliefer HDT Automotive Solutions übernommen.
Personalabbau seit Jahren
Das Werk in Mieders sei bereits seit Jahren kontinuierlich verkleinert worden. Im Jahr 2012 waren noch etwa 330 Mitarbeiter beschäftigt. Trotz sinkender Umsätze und des kleiner werdenden Personalstands habe man in Tirol stets profitabel gewirtschaftet, betonte die Geschäftsführung. Der Großteil der Mitarbeiter sei in der Produktion tätig gewesen, ein kleiner Teil in der Verwaltung.
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