3 Euro für Leitungswasser: Geht das zu weit?

Eine Erhebung der Wiener Arbeiterkammer in 30 Gastronomiebetrieben schlägt momentan hohe Wellen: Wer zu seiner Bestellung lediglich Leitungswasser trinken will, muss je nach Lokal teilweise mehr als 3 Euro hinlegen. Unsere Frage des Tages vom 15. August lautet: „Mehr als 3 Euro für Leitungswasser im Gasthaus – geht das zu weit?“
Ihre Meinung zählt!
Wie viel wären Sie bereit, für ein Glas Leitungswasser zu bezahlen? Achten Sie beim Bestellen bewusst auf die Getränkepreise? Gibt es Lokale, die Sie durch die gestiegenen Preise nicht mehr besuchen?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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