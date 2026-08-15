3 Euro für Leitungswasser: Geht das zu weit?

Eine Erhebung der Wiener Arbeiterkammer in 30 Gastronomiebetrieben schlägt momentan hohe Wellen: Wer zu seiner Bestellung lediglich Leitungswasser trinken will, muss je nach Lokal teilweise mehr als 3 Euro hinlegen. Unsere Frage des Tages vom 15. August lautet: „Mehr als 3 Euro für Leitungswasser im Gasthaus – geht das zu weit?“