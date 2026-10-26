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Was bedeutet es für Sie, Österreicher zu sein?

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26.10.2026 08:00
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Rot-weiß-rote Fahnen am Balkon, ein Fußballtrikot im Schrank, ein Reisepass in der Lade – reicht das schon, um sich Österreicher zu nennen? Am Nationalfeiertag wird gerne gefeiert, was uns verbindet. Doch worin dieses „Verbindende“ eigentlich besteht, darüber sind sich selbst Österreicherinnen und Österreicher oft uneinig. Zeit, das einmal auszudiskutieren: Was bedeutet es für Sie, Österreicher zu sein?

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Ob aus Vorarlberg oder Wien: Auch wenn man sich gegenseitig gerne ein bisschen aufzieht – am Ende kann man sich meist doch zusammensetzen, ein Seitel Bier oder ein Achterl Rot trinken und merkt, dass einen mehr verbindet als trennt. Gestritten wird dann höchstens darüber, welche Biermarke oder Weinregion die beste ist oder welcher Fußballverein. Der beste ist natürlich Austria. Oder Rapid. Oder Sturm Graz. Je nachdem, wen man fragt.

Was gehört für Sie zu Österreich? Für viele sind es auch die Weinberge und ihre Traditionen.
Was gehört für Sie zu Österreich? Für viele sind es auch die Weinberge und ihre Traditionen.(Bild: Martin A. Jöchl)

Ein Land, geprägt von Vielfalt
Bereits im Abgeordnetenhaus der österreichischen Reichshälfte saßen zu Zeiten der Monarchie Vertreter aus den unterschiedlichsten Kronländern zusammen und machten dem Kaiser das autoritäre Regieren ein wenig unbequemer. Der von uns heute hochgelobte Parlamentarismus keimte auf. Österreich war schon damals von der Vielfalt der Habsburgermonarchie geprägt – und diese Vielfalt wurde später durch Zuwanderung weiter geformt: Beim Wiederaufbau nach dem Krieg wurden ebenso Arbeitskräfte gebraucht wie heute, wo in vielen Branchen händeringend Personal gesucht wird.

Der Großglockner ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Österreichs. Welche Bilder, Werte oder ...
Der Großglockner ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Österreichs. Welche Bilder, Werte oder Erinnerungen verbinden Sie mit unserem Land?(Bild: Hannes Wallner)

Wie wird man Österreicher?
Österreicher zu sein bedeutet für viele wohl mehr, als nur hier geboren worden zu sein oder einen rot-weiß-roten Pass zu besitzen. Für die einen sind es gemeinsame Werte, für die anderen die Sprache, die Kultur, Traditionen oder einfach das Gefühl, hier zu Hause zu sein. Was Österreich ausmacht und welche Werte unser Land prägen, verändert sich mit der Zeit. Jede Generation steht vor ihren eigenen Herausforderungen: Einst ging es um den Wiederaufbau der Zweiten Republik. Später prägten Österreichs Neutralität und seine Rolle als Brückenbauer zwischen Ost und West das Selbstverständnis des Landes. Und heute? Heute beschäftigen viele Themen wie Zusammenhalt, Integration, Sicherheit, Wohlstand oder der Erhalt der Demokratie. 

Ihre Meinung zählt!
Was bedeutet Österreich für Sie? Welche Werte verbinden Sie mit unserem Land? Worauf sind Sie stolz? Und wofür würden Sie eintreten?

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