Was bedeutet es für Sie, Österreicher zu sein?

Wie wird man Österreicher?

Österreicher zu sein bedeutet für viele wohl mehr, als nur hier geboren worden zu sein oder einen rot-weiß-roten Pass zu besitzen. Für die einen sind es gemeinsame Werte, für die anderen die Sprache, die Kultur, Traditionen oder einfach das Gefühl, hier zu Hause zu sein. Was Österreich ausmacht und welche Werte unser Land prägen, verändert sich mit der Zeit. Jede Generation steht vor ihren eigenen Herausforderungen: Einst ging es um den Wiederaufbau der Zweiten Republik. Später prägten Österreichs Neutralität und seine Rolle als Brückenbauer zwischen Ost und West das Selbstverständnis des Landes. Und heute? Heute beschäftigen viele Themen wie Zusammenhalt, Integration, Sicherheit, Wohlstand oder der Erhalt der Demokratie.