Königin Rania zeigt erste Bilder ihrer Enkelinnen

Geheimnis gut gehütet

Die erste Schwangerschafts-Ankündigung hatte Rania übrigens im Juli auf Instagram geteilt. Auf einem Familienfoto war Iman mit deutlich sichtbarem Babybauch zu sehen. Neben ihr standen ihr Mann und die einjährige Tochter. Dass bald Zwillinge die Familie bereichern werden, das war damals aber noch ein gut gehütetes Geheimnis!