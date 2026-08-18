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Doppeltes Babyglück

Königin Rania zeigt erste Bilder ihrer Enkelinnen

Royals
18.08.2026 15:04
Kaum hatte Königin Rania die Schwangerschaft ihrer Tochter Iman öffentlich verkündet, gibt es ...
Kaum hatte Königin Rania die Schwangerschaft ihrer Tochter Iman öffentlich verkündet, gibt es schon doppeltes Babyglück(Bild: instagram.com/queenrania)
Porträt von Sarah Dan
Von Sarah Dan

Kaum hat Königin Rania die Schwangerschaft ihrer Tochter Iman öffentlich verkündet, gibt es schon ein doppeltes Babyglück in Jordanien: Nur gut ein Monat später sind die Zwillinge da! Nun zeigt die stölze Oma die ersten Bilder ihrer Enkelinnen.

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Am 14. August durfte sich die 29-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann Jameel Alexander Thermiotis über die Geburt ihrer Zwillingsmädchen freuen.

Dass Iman nicht ein, sondern gleich zwei Babys erwartete, war bis zur Geburt nicht öffentlich bekannt. Für eine besondere Überraschung im jordanischen Königshaus war damit gesorgt!

„Gesund, glücklich, und endlich da“
„Gesund, glücklich, und endlich da. Wir haben so lange darauf gewartet, euch zu treffen, Talia und Rania“, verkündete Rania das doppelte Babyglück auf Instagram. Vor allem ein Detail dürfte die Royal-Fans freuen: Denn eines der Mädchen heißt Rania – trägt also den Namen ihrer Großmutter.

Auf Instagram veröffentlichte Königin Rania nach der Geburt ihrer Enkelinnen gleich mehrere Fotos, die das private Familienglück zeigen:

Zu den lieben Babynews veröffentlichte Rania gleich mehrere Schnappschüsse: Darauf hält die stolze Großmutter ihre Enkelinnen im Arm, auch ihr Ehemann König Abdullah II. ist auf den Bildern zu sehen. Die Bilder geben also erstmals einen persönlichen Einblick in das Familienglück. 

Für Iman und Jameel ist das Familienglück mit der Geburt der Zwillingegleich doppelt gewachsen und bereichert worden. Und Tochter Amina bekommt nicht nur ein, sondern gleich zwei Geschwister.

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Geheimnis gut gehütet
Die erste Schwangerschafts-Ankündigung hatte Rania übrigens im Juli auf Instagram geteilt. Auf einem Familienfoto war Iman mit deutlich sichtbarem Babybauch zu sehen. Neben ihr standen ihr Mann und die einjährige Tochter. Dass bald Zwillinge die Familie bereichern werden, das war damals aber noch ein gut gehütetes Geheimnis! 

Mit diesem Posting machte Königin Rania die Schwangerschaft ihrer Tochter Iman im Juli öffentlich. Dass Zwillinge unterwegs waren, das verriet sie allerdings nicht:

Königin Rania und König Abdullah sind somit vierfache Großeltern, die sich künftig nicht nur um die Neuankömmlingen Talia und Rania sowie Schwester Amina kümmern werden, sondern natürlich auch um Iman, Tochter von Kronprinz Hussein bin Abdullah II. und Ehefrau Rawja.

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