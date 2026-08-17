Wie zielführend ist die EU-Verpackungsreform?

Vorgesehen sind unter anderem strengere Anforderungen an die Recyclingfähigkeit, Vorgaben zur Verpackungsgröße und ab 2030 auch konkrete Mehrwegquoten. Die Reform bringt allerdings auch zahlreiche neue Pflichten für Unternehmen. Verpackungen müssen künftig umfassend bewertet und dokumentiert werden, dazu kommen neue Kennzeichnungs-, Recycling- und Nachweispflichten. Für bestimmte Transportverpackungen soll ab 2030 zudem ein erheblicher Anteil wiederverwendbar sein. Kritiker warnen deshalb vor zusätzlichem Verwaltungsaufwand, höheren Kosten und komplizierten Vorgaben, die gerade kleinere Betriebe vor große Herausforderungen stellen könnten.