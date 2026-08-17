Wie zielführend ist die EU-Verpackungsreform?

Mit der neuen EU-Verpackungsverordnung (PPWR) gelten seit 12. August 2026 europaweit neue Regeln für Verpackungen und Verpackungsabfälle. Ziel der Verordnung ist es, Verpackungsmüll zu reduzieren, Recycling zu verbessern und Mehrweg stärker zu fördern. Wie stehen Sie zu solchen Reformen: Handelt es sich um eine notwendige Maßnahme oder doch nur um ein neues Bürokratiechaos?
Vorgesehen sind unter anderem strengere Anforderungen an die Recyclingfähigkeit, Vorgaben zur Verpackungsgröße und ab 2030 auch konkrete Mehrwegquoten. Die Reform bringt allerdings auch zahlreiche neue Pflichten für Unternehmen. Verpackungen müssen künftig umfassend bewertet und dokumentiert werden, dazu kommen neue Kennzeichnungs-, Recycling- und Nachweispflichten. Für bestimmte Transportverpackungen soll ab 2030 zudem ein erheblicher Anteil wiederverwendbar sein. Kritiker warnen deshalb vor zusätzlichem Verwaltungsaufwand, höheren Kosten und komplizierten Vorgaben, die gerade kleinere Betriebe vor große Herausforderungen stellen könnten.
Mehr Umweltschutz oder mehr Bürokratie?
Befürworter sehen in der PPWR einen wichtigen Schritt gegen die wachsende Menge an Verpackungsabfällen und für einheitliche Regeln im europäischen Binnenmarkt. Kritiker bezweifeln hingegen, ob der bürokratische Aufwand immer im Verhältnis zum tatsächlichen ökologischen Nutzen steht. Zudem sind zahlreiche Details der Umsetzung noch durch weitere EU-Vorgaben und Standards zu konkretisieren.
Die zentrale Frage lautet daher: Schafft die EU mit der PPWR tatsächlich einen wirksamen Beitrag zum Umweltschutz, oder entsteht ein weiteres Regelwerk, das Unternehmen mit Formularen, Nachweisen und komplizierten Vorgaben belastet?
Was halten Sie von der neuen Verpackungsverordnung? Sind strengere Regeln für Verpackungen längst überfällig oder schießt die EU mit der PPWR über das Ziel hinaus? Werden dadurch Umwelt und Recycling tatsächlich verbessert, oder vor allem Kosten und Bürokratie erhöht? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns!
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