Beste Football-Liga der Welt macht Halt in Wien

Am 9. September startet die neue Saison in der National Football League. Davor macht die beste Football-Liga der Welt noch Halt in Wien. Beim NFL Football Fest am 22. August von 10 bis 20 Uhr im Museumsquartier können Fans unter anderem Tickets für das NFL Munich Game 2026 gewinnen.
Im Mittelpunkt des Events steht das NFL Football Fest Leaderboard. Fans können in fünf verschiedenen Football-Challenges ihr Können unter Beweis stellen, Punkte sammeln und ihre Ergebnisse mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aller Veranstaltungsorte vergleichen.
Zu den Challenges gehören unter anderem Kraft-Tests, Wurf-Aufgaben, Läufe und mehr. Neben NFL-Tickets gibt es außerdem Gutscheine, Fan-Pakete und sogar eine Football-Reise zu gewinnen.
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