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Bruder veröffentlicht Biografie über Lady Diana

Royals
18.08.2026 15:23
In seiner Biografie über Prinzessin Diana hat ihr Bruder Charles Spencer Erinnerungen und ...
In seiner Biografie über Prinzessin Diana hat ihr Bruder Charles Spencer Erinnerungen und Gedanken an seine Schwester niedergeschrieben.(Bild: APA/AFP/PATRICK RIVIERE)
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Von krone.at

Die Lebensgeschichte von Prinzessin Diana aus der Perspektive ihres Bruders Charles Spencer: Sie kann man demnächst in der Biografie „Swan Song. Diana, meine Schwester“ nachlesen. 

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„Nun, da sich der 30. Jahrestag von Dianas tragischem Tod nähert, werde ich erneut mit Interviewanfragen zu meiner Schwester überhäuft“, erzählte Earl Spencer. „Das hat mich dazu bewogen, meine eigenen Gedanken und Erinnerungen ein für alle Mal selbst niederzuschreiben, statt mich der unangenehmen Situation auszusetzen, die Meinungen anderer zu lesen.“

Spencer will Unwahrheiten richtigstellen
Denn: „Viele von ihnen beruhen auf Unwahrheiten, die im Laufe der Zeit fälschlicherweise zu Tatsachen geworden sind“, beklagte er sich.

Das Buch wird am 22. September in zwölf Sprachen erscheinen, wie die Verlagsgruppe Penguin Random House in München mitteilte. 

Das Buch von Charles Spencer zu seiner Schwester erscheint rund ein Jahr vor dem 30. Todestag ...
Das Buch von Charles Spencer zu seiner Schwester erscheint rund ein Jahr vor dem 30. Todestag von Prinzessin Diana.(Bild: APA/AFP/Daniel LEAL)

Diana auch fast 30 Jahre nach Tod unvergessen
Diana Frances Spencer wurde 1981 die erste Ehefrau des britischen Thronfolgers und späteren Königs Charles III. Nach schwierigen Jahren ließ sich das Paar im Jahr 1996 scheiden.

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Diana hatte in ihrer Zeit als Princess of Wales enorme Popularität gewonnen. Dies zeigte sich in der weltweiten Anteilnahme nach ihrem frühen Tod mit 36 Jahren. Diana starb am 31. August 1997 bei einem Autounfall.

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