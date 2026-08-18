Bruder veröffentlicht Biografie über Lady Diana

Spencer will Unwahrheiten richtigstellen

Denn: „Viele von ihnen beruhen auf Unwahrheiten, die im Laufe der Zeit fälschlicherweise zu Tatsachen geworden sind“, beklagte er sich.

Das Buch wird am 22. September in zwölf Sprachen erscheinen, wie die Verlagsgruppe Penguin Random House in München mitteilte.