Schmerzen & Schlafentzug: Gewinner lief 94 Stunden

Strenge Regeln

Die Regeln des Ultra-Laufs sind streng: Nur wer die Runde innerhalb einer Stunde beendet, darf zur nächsten antreten. Die Zeit bis zum nächsten Start können die Läufer zum Essen, Schlafen oder Erholen nutzen. Wer nicht rechtzeitig ins Ziel kommt oder nicht pünktlich zur nächsten Runde losläuft, scheidet aus. Das Rennen endet erst, wenn nur noch ein Läufer übrig ist und anschließend eine letzte Runde allein absolviert.