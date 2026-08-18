So wenig Asyl-Erstanträge wie seit 10 Jahren nicht

2000 Syrer verließen Österreich

Auch Maßnahmen, um eine Rückkehr nach Syrien zu unterstützen, würden fortgesetzt, teilte man mit. Seit dem Sturz des Assad-Regimes hätten rund 2.000 syrische Staatsangehörige Österreich verlassen. Keine Chance auf Asyl hatten im Juli Antragstellerinnen und Antragsteller aus Indien und Tunesien. Für solche Länder setze man weiter auf Schnell- und Eilverfahren. Bis Ende Juli wurden laut Ministerium 294 negative Entscheidungen innerhalb von 28 Tagen beziehungsweise in der ersten Instanz sogar binnen 72 Stunden getroffen.