Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kaum Familiennachzug

So wenig Asyl-Erstanträge wie seit 10 Jahren nicht

Innenpolitik
18.08.2026 06:37
Im Juli stellten weniger Migranten einen Asyl-Erstantrag als im Juli des Vorjahres.
Im Juli stellten weniger Migranten einen Asyl-Erstantrag als im Juli des Vorjahres.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Asyl-Erstanträge in Österreich sind auf ein Zehn-Jahres-Tief gefallen. Im Juli stellten nur 244 Geflüchtete einen Erstantrag, im Juli 2025 waren es noch knapp 700. In Österreich gibt es aktuell eine „Minuszuwanderung“ – es reisen mehr Migranten aus als es Erstanträge gibt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Zahl der Asyl-Erstanträge ist im Juli zum Vergleich des Monats im Vorjahr um ungefähr 65 Prozent zurückgegangen, wie das Innenministerium mitteilte. Seit Jahresbeginn mussten mehr Personen ausreisen als Erstanträge registriert wurden, verwies man auf eine „Minuszuwanderung“ in den vergangenen Monaten.

Insgesamt wurden – wenn auch die Folgeanträge mitgezählt werden – im Juli laut Innenressort 840 Asylanträge gestellt. Die meisten stammten von Syrern, nämlich 267, wobei davon der Großteil in Österreich geborene Kinder betraf. Von Jänner bis Juli waren es insgesamt 5743 Anträge. Das sind ebenfalls weniger als im Vorjahr, als es in diesen Monaten noch 10.442 gewesen waren.

Weniger Familiennachzug
Der vorübergehende Stopp des Familiennachzuges zeigt laut Ministerium ebenfalls noch immer Wirkung. In diesem Zusammenhang gab es heuer bisher 60 Einreisen, und zwar nur für absolute Härtefälle, wie es hieß. 2025 war der Vergleichswert noch bei 853 gelegen.

Weniger Asylwerber in Grundversorgung

  • Aktuell befinden sich 43.300 Menschen in Grundversorgung, davon lediglich rund 5300 Asylwerber. Das ist laut Innenressort der niedrigste Wert seit über 20 Jahren.
  • Der Großteil der Menschen in der Grundversorgung – nämlich rund 25.800 – sind Kriegsvertriebene aus der Ukraine.

Im Innenministerium verweist man auch auf eine stark rückläufige Zahl der Aufgriffe. Die Schlepperrouten seien im Osten Österreichs nachhaltig zerschlagen worden, beteuerte man. Wurden im Zeitraum von Jänner bis Mitte August 2023 noch knapp 16.000 Fremde im Burgenland angehalten, waren es heuer in dieser Zeit nur 339 Personen.

Hälfte der Abgeschobenen verurteilt
Bis Ende Juli mussten zudem 8856 Personen Österreich verlassen, 4615 davon zwangsweise und 4241 eigenständig. Letzteres, so wurde versichert, sei wesentlich kostengünstiger als der Vollzug von Zwangsmaßnahmen. Rund 48 Prozent der Abgeschobenen waren in Österreich strafrechtlich verurteilt. Bis Ende Juli wurden außerdem 392 Dublin-Überstellungen in europäische Länder durchgeführt (in denen die Betroffenen den Erstantrag gestellt haben, Anm.).

Lesen Sie auch:
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
EU-Drittstaaten-Lager
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
17.08.2026
Nach Assad-Sturz
Syrer bekommen in Österreich nun seltener Asyl
07.08.2026

2000 Syrer verließen Österreich
Auch Maßnahmen, um eine Rückkehr nach Syrien zu unterstützen, würden fortgesetzt, teilte man mit. Seit dem Sturz des Assad-Regimes hätten rund 2.000 syrische Staatsangehörige Österreich verlassen. Keine Chance auf Asyl hatten im Juli Antragstellerinnen und Antragsteller aus Indien und Tunesien. Für solche Länder setze man weiter auf Schnell- und Eilverfahren. Bis Ende Juli wurden laut Ministerium 294 negative Entscheidungen innerhalb von 28 Tagen beziehungsweise in der ersten Instanz sogar binnen 72 Stunden getroffen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
18.08.2026 06:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
216.226 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
106.978 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Ausland
Social-Media-Wahn! Touristen stürmen die Dolomiten
87.829 mal gelesen
Die Dolomiten gleichen teilweise einem Ameisenhaufen.
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
1026 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
914 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Wirtschaft
Erste Händler stellen Versand in EU-Länder ein
793 mal kommentiert
Vor allem für kleine Händler ist der Versand in andere EU-Länder nicht mehr lohnend. Die ersten ...
Mehr Innenpolitik
Kaum Familiennachzug
So wenig Asyl-Erstanträge wie seit 10 Jahren nicht
„Krone“-Kommentar
Steiler Aufstieg, weicher Fall für ÖVP-Politiker
„Er versteht mich“:
Trump macht mysteriöse Andeutung Richtung Kim
Meinl-Reisinger im ORF
Spart der Bund, sollen Steuerzahler Geld bekommen
Brisante Aussagen
Ökonom sagt Putins Niederlage voraus – gefeuert!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf