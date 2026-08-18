„Auf der Tour gibt‘s weiter keine Kinderbetreuung“

Nach 14 Profi-Jahren beendete Christine Wolf am Wochenende in der Schweiz endgültig ihre Golfkarriere auf der Ladies European Tour. Der sie als Mama einer 15 Monate alten Tochter nicht das beste Zeugnis ausstellt. Ohne Hilfe ihres Ehemanns und der Schwiegermutter hätte sie im Golfpark Holzhäusern nicht spielen können. Denn im Gegensatz zur Männer-Tour gibt es weiter keine Kinderbetreuung während der Turniere.