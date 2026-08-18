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Nicht mehr zeitgemäß

„Auf der Tour gibt‘s weiter keine Kinderbetreuung“

Sport-Mix
18.08.2026 15:28
Christine Wolf mit Tochter Mia bei den Swiss Ladies Open in der Schweiz.
Christine Wolf mit Tochter Mia bei den Swiss Ladies Open in der Schweiz.(Bild: Ladies European Tour)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Nach 14 Profi-Jahren beendete Christine Wolf am Wochenende in der Schweiz endgültig ihre Golfkarriere auf der Ladies European Tour. Der sie als Mama einer 15 Monate alten Tochter nicht das beste Zeugnis ausstellt. Ohne Hilfe ihres Ehemanns und der Schwiegermutter hätte sie im Golfpark Holzhäusern nicht spielen können. Denn im Gegensatz zur Männer-Tour gibt es weiter keine Kinderbetreuung während der Turniere.

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Wolf unterstreicht: „Die fehlende Kinderbetreuung ist nicht mehr zeitgemäß. Auf der Ladies PGA Tour in den USA gibt es schon lange einen Kinderhort. Da reisen immer die selben Kindergärtnerinnen mit, gibt es zwischen ihnen und den Kindern ein großes Vertrauensverhältnis. Bei uns hörst du auf, wenn du ein Kind bekommst.“

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