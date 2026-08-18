Cockpit bestätigt! Zukunft von F1-Fahrer geklärt

„Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende“

Auch bei Albon ist die Freude groß. „Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende, daher konzentriere ich mich jetzt voll und ganz darauf, alles zu tun, um uns wieder nach vorne zu bringen“, kündigt er an. Die aktuelle Saison verläuft nicht nach Wunsch. Albon hat gerade einmal fünf Zähler auf dem Konto. Teamkollege Carlos Sainz hat sechs Punkte.