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„Ist einer der Besten“

Cockpit bestätigt! Zukunft von F1-Fahrer geklärt

Formel 1
18.08.2026 16:16
Williams setzt weiter auf Alexander Albon.
Williams setzt weiter auf Alexander Albon.(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nun steht es fest: Alexander Albon wird auch in der Formel-1-Saison 2027 für Williams auf Punktejagd gehen!

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Der 30-Jährige war 2022 von Red Bull gekommen und absolvierte beim bisher letzten Rennen in Ungarn seinen 100. Start für Williams. Vor dem kommenden Grand Prix der Niederlande am 23. August liegt das englische Team mit elf Punkten aus elf Rennen auf Platz neun der Konstrukteurswertung.

„Ich freue mich sehr, dass Alex und Williams die außergewöhnliche Reise gemeinsam fortsetzen. Alex war vom ersten Tag an eine treibende Kraft hinter diesem Transformationsprojekt, und wir haben noch viel vor uns, das wir entschlossen sind, zu erreichen“, meint Williams-Teamchef James Vowles.

James Vowles
James Vowles(Bild: AFP/GABRIEL BOUYS)

Seinem Schützling streut er Rosen: „Alex ist einer der besten Fahrer im Starterfeld und weiß besser als jeder andere, welche enormen Fortschritte wir in den letzten Jahren gemacht haben – seine Vertragsverlängerung zeigt, dass wir beide von der Richtung überzeugt sind, in die wir gehen.“

„Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende“
Auch bei Albon ist die Freude groß. „Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende, daher konzentriere ich mich jetzt voll und ganz darauf, alles zu tun, um uns wieder nach vorne zu bringen“, kündigt er an. Die aktuelle Saison verläuft nicht nach Wunsch. Albon hat gerade einmal fünf Zähler auf dem Konto. Teamkollege Carlos Sainz hat sechs Punkte.

Was macht Sainz?
Über die Zukunft des Spaniers wird aktuell spekuliert. Sainz wechselte 2025 mit einem mehrjährigen Vertrag von Ferrari zu Williams. Dieser soll eine Klausel enthalten, die es ihm ermöglichen würde, nach zwei Saisonen auszusteigen, sollte sich anderswo eine Gelegenheit ergeben.

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